Este Gobierno social-comunista no está dejando lugar para el asombro, pero la utilización de una institución, como Guardia Civil, respetada y valorada por todos los españoles de bien ahora y siempre, nos ha vuelto a dejar perplejos, porque es sencillamente una inmoralidad, una indecencia, palabra que referida a Pedro Sánchez adquiere el significado literal y no el que él creía que significaba cuando se la dedicó al expresidente Rajoy.

Indecente es que un juez como Grande-Marlaska, ministro del Interior, no entienda que la separación de poderes es fundamental para que una democracia funcione y para que no se asemeje a una república bananera tipo chavista, donde las sucias garras del dictador están en todos los lados. Ya sabemos que a sus socios de Gobierno les gusta mucho controlar todos los poderes y controlarnos a todos nosotros.

Indecente es que el ministro del Interior haya destituido al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Pérez de los Cobos, simplemente por cumplir la ley y no atender órdenes políticas, sino las de una juez que encomendó al Cuerpo investigar la autorización gubernamental de la manifestación feminista del 8-M cuando ya existía una alerta sanitaria internacional.

Indecente es que Pedro Sánchez consienta, en el mejor de los casos, este tipo de inmoralidades. No quiero ni pensar que sea el presidente del Gobierno quien haya promovido a través del ministro, vergüenza de muchos miembros de la clase judicial, la destitución fulminante del coronel de la Guardia Civil por haberse negado a enseñarle el informe solicitado por la jueza, que ya ha imputado al delegado del Gobierno en la capital de España. Tampoco quiero ser mal pensada y espero que la destitución del jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid no haya tenido algo que ver con su magnífica actuación durante “el golpe” que intentó perpetrar el independentismo en Cataluña, pero el entusiasmo que han manifestado varios dirigentes y entidades independentistas me ha hecho sospechar lo peor.

Indecente es, asimismo, la explicación que dio ayer el ministro del Interior: “Es un proceso natural de sustitución basado en la confianza”, dijo sin que se sonrojara por mentir con tanta desfachatez y desvergüenza.

Indecente es, ¡qué casualidad!, que ayer, coincidiendo con este escándalo mayúsculo que ya ha provocado la dimisión de uno de los mandos de la Guardia Civil visibles en esta pandemia, el ministro haya intentado comprar a la institución del benemérito Cuerpo con una subida salarial para equiparar a sus miembros con las policías autonómicas.

El teniente general Laurentino Ceña lo ha dicho alto y claro e n su despedida: se va porque no aguanta más las injerencias políticas y ha asegurado que nunca había visto algo así. Todo tiene un límite y, aunque este Gobierno carezca de dignidad, para la mayoría de los seres humanos, también para los miembros de la Guardia Civil, es una cualidad que se valora. Al igual que la responsabilidad, la credibilidad, la seriedad y el respeto.

Indecente es usted, señor Marlaska, por no haber presentado ya su dimisión. De su jefe, Pedro Sánchez, poco se puede esperar después de haber pactado hace poco más de una semana con los proetarras de Bildu y de que dijera con toda la desfachatez que le caracteriza que lo hizo para salvar vidas. A Pedro Sánchez no se le presupone decencia porque no sabe lo que es, pero al ministro Marlaska hasta ahora sí. Si no se va en los próximos días será tan indecente como el presidente o como el vicepresidente, el comunista Pablo Iglesias, que ya se permitió criticar las actuaciones judiciales desde el mismísimo poder ejecutivo. Son todos una panda de inmorales, pero hasta ahora no sabíamos que podrían llegar tan lejos. ¿Dónde están los socialistas decentes que no levantan la voz?