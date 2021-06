El diccionario académico registra el latinismo impromptu asignándole un significado original cercano al que posee la locución castellana ‘de pronto’. Impromptu, recuerda el diccionario, se asocia habitualmente al mundo de la música, donde suele referirse a la composición que improvisa el ejecutante y, por extensión, la que se compone sin un plan preconcebido.

La improvisación se evidencia –en distintos grados- en las más diversas actuaciones musicales, y forma parte de los estilos o maneras de todos los tiempos, incluidos los del rock y el rap. Sin duda, no obstante, es el jazz con sus jam sessions, el campo idóneo para la improvisación. Un tal Frazier definió con precisión el concepto de jam session: “Reunión informal de músicos de jazz, con afinidad temperamental, que tocan para su propio disfrute una música no escrita ni ensayada”. Lo de la afinidad temperamental queda un poco difuso, porque falta añadir algo interesante: no es infrecuente que en las jam sessions asome la rivalidad, especialmente cuando dos (o más) músicos son virtuosos del mismo instrumento.

Hay que mencionar, ahora en el contexto del blues, también terreno propicio para la improvisación, el caso del frustrado encuentro musical de dos de los mejores guitarristas de la historia: Eric Clapton y Jimi Hendrix. Primero de octubre de 1966. Clapton arrasaba con su guitarra eléctrica marcando nuevas maneras rockeras desde el blues: Clapton is God (“Clapton es Dios”, proclamaban sus fans). En tierras americanas, mientras tanto, asomaba el asombro virtuoso y creativo de una guitarra indómita; tanto que resultaba excesiva para muchos de sus compatriotas. Jimi Hendrix fue reclamado desde Londres para evidenciar sus innegables virtudes. Alguien programó una jam session rockera Hendrix-Clapton. Este se retrasaba, así que Hendrix empezó a tocar su guitarra mágica en solitario. Cuando Clapton llegó pudo oír, ya desde la puerta del local, la música fantástica que salía desde el fondo del local: y se marchó. Huyó de la quema. Tomó las de Villadiego.

Clapton no había preparado concienzudamente su improvisación; Hendrix, sí. Quizá porque conocía el trasfondo del asunto, que Mark Twain caracterizó así: “Por lo general, lleva más de tres semanas preparar un buen discurso improvisado (impromptu)”. Tres semanas. Recomiendo desinteresadamente a los señores Sánchez y Casado (hoy les toca a estos) que escuchen música de jazz y lean atentamente a Twain. Por de pronto, no aburrirían tanto.