Imprescindible Carmiña

Espero que ustedes no hayan prescindido de Carmen Martín Gaite, porque es la mejor escritora española del siglo XX -sostuvo el insobornable crítico Ricardo Senabre-, Premio Nadal del 57 con “Entre visillos” -los de su hogar salmantino-, y Príncipe de Asturias 1988, entre otros; porque aquí nació y fue alumna de la USAL; porque su última editora es nuestra Ofelia Grande, en “Siruela”. Espero, en fin, que no sea usted de los que cruzan la plaza de los Bandos y no saben quién es la mujer de la escultura, emergiendo de un libro, ni han escuchado -hay quien lo asegura-, cómo entona por los bajinis los “Carboneritos de Salamanca”. No sé por qué sus restos descansan hace veinte años en el pequeño cementerio granítico de la sierra madrileña, en El Boalo. Allí su padre, el notario de esta ciudad, José Martín López, llevó la biblioteca tallada imitando un lateral del claustro de Fonseca. Ella manifestó que aquí “algún día quisiera reposar para siempre”. Nunca me atreví a planteárselo a su hermana Anita, a la que dimos tierra en mayo del 2019 (acaso porque el sencillo panteón ya acogía a sus padres y a su hija).

Como “imprescindible” y lígrima, mañana vuelve Carmiña, Calila para los íntimos. En la dos de Televisión (21:30h.), de la mano del productor salmantino Chema de la Peña -coproducción de TVE-, y con la dirección de la también charra Mariela Artiles. Vi algo del rodaje en el Palacio de Figueroa -su Casino-, al que pronto llegará una escultura de la cabeza de Carmen, obra de Fernando Mayoral. Porque Carmiña sigue entrando por la puerta de la Plaza de la Libertad “latiéndole el corazón” -según sus propias palabras-, como tantas “chicas casaderas”, para aprender a bailar, alternar, ponerse de largo, y salir por la puerta principal “llevando ya una pena de amores”. El porqué, también lo escribió ella misma: “Los hombres que me gustaban se iban haciendo novios de otras. Aprendí a convertir aquellas derrotas en literatura”. Los desengaños amorosos de Carmiña en su frecuentado Casino, tan cercano a su vivienda de la plaza de los Bandos, forjaron una escritora de excepción. Sus penas de amores impulsaron aquella vocación.

Carmiña fue una adelantada del mejor feminismo, de la igualdad de derechos, sin duda, pero sin aspavientos. Por eso dijo que “nadie puede enjaular los ojos de una mujer que se acerca a una ventana, ni prohibirles que surquen el mundo hasta confines ignotos”. Ella era libre e igual. Su amistad con Ana María Matute, Josefina “Aldecoa”, Carmen Laforet, todas de la cosecha-generación literaria de los 50, o de “los niños de la guerra”, no precisaba Día Internacional de la Mujer, ni manifestaciones masivas. No era solamente la esposa de Sánchez Ferlosio, que triunfaba con “El Jarama”. Sin ser crítico literario, sostengo que era culta, valiente, con una vigorosa personalidad humana y literaria, maestra en el empleo del español, que había mamado en Salamanca. Decía que escuchando a menudo a clientes y labriegos charros en la notaría paterna. Proclamaba que el mejor castellano del mundo era el de Salamanca.

Como no era gregaria ni ruidosa, y cuidaba de su salud física y mental, Carmiña no comprendería hoy que un vicepresidente del Gobierno hubiera expresado su deseo de azotar a Mariló Montero “hasta hacerla sangrar”. Y el día 8 no acudiría a la manifestación del Día Internacional de la Mujer (ojo, si se hubiera prohibido la de Madrid 2020, se hubieran evitado 23.000 muertes, según los expertos). Fue alumna de Lapesa en el Instituto local, y de Zamora Vicente en la Universidad. Mucho influyó este en discípulos como Basilio M. Patino y Carmen, porque como escribió certeramente el también académico José Antonio Pascual, salmantino, “la mirada de Alonso ZV supo paliar la insoportable abulia de una Salamanca que, gracias a algunos de sus profesores, no dormía enteramente la siesta”. Una alumna suya como Carmen, que rechazó el ofrecimiento de ingresar en la RAE, atesoraba mucha personalidad. Acaso fue por “el machismo recalcitrante que existía en la RAE desde hacía mucho”, como reconoció literalmente el actual director, Muñoz Machado, en un aniversario de la gran María Moliner, inadmitida torpemente.

Los interesados en conocer mejor a la escritora pueden ver en Internet la entrevista de 1981 en el espacio “A fondo”, de TVE, con Joaquín Soler Serrano. Y en “Esta es mi tierra”, TVE 1982, paseándose nostálgica por la ciudad. Comienza junto al Tormes urbano, afirmando que el río llega a la ciudad “atravesando Béjar”, evidente error que aprovechó un periodista local, tan calvo como ruin, para descalificarla. Pero nuestra gran Carmiña sigue “vendiendo” Salamanca mejor que nadie.