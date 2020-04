Pablo Iglesias Turrión, al que recordarán ustedes porque sigue siendo vicepresidente de no se sabe qué, es por lo visto el responsable gubernamental de asuntos sociales, entre otros de la gestión y el control de las residencias de ancianos durante el estado de alarma. Sin embargo, el Coletas, que se salta la cuarentena cada vez que el cuerpo le pide soltarnos un mitin, permanece desaparecido en el combate que sostienen los centros de mayores contra el coronavirus. El combate más desigual, con más víctimas y en el que España está perdiendo por goleada de la manera más dolorosa.

Ajeno a la batalla, el líder bolivariano disfruta de su villa en Galapagar, con vigilancia de la Benemérita las veinticuatro horas. En las residencias de ancianos donde la epidemia causa estragos, ni ha estado nunca ni se le espera. Se ve que los mayores no son el caladero de votos de Unidas Podemos.

En algunas de sus alocuciones televisivas, ‘aló, vicepresidente’ Iglesias llegó a prometer que ‘medicalizaría’ los centros de mayores con más recursos y con equipos de protección individual para los profesionales, e incluso anunció que su departamento estaba trabajando con el Ministerio de Sanidad para que esos equipos llegaran cuanto antes. ¿Han visto ustedes esos equipos? ¿Los han visto en las residencias? Pues eso.

El vice para lo social no se ocupa de lo social porque está muy confinadito, pero le sobra tiempo para ocuparse de lo mollar, que en su caso es la preparación del estado bolivariano por cualquier medio lícito o ilícito. Su última aparición se produjo en una televisión nacional para amenazar a los españoles con la versión podemita del “Exprópiese” de Nicolás Maduro. El Coletas se echó al coleto el artículo 128 de la Constitución, ese que establece que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» y avisó que el gobierno sanchista-comunista puede «pedir sacrificios a algunos particulares» por el estado de alarma. Del artículo de la Constitución que consagra la propiedad privada no se acordó para nada. Así que todos a temblar, que viene Iglesias con el saco.

A los podemitas les encanta el gasto público, cuando más mejor, y solo hay una cosa que les guste más que subir impuestos, que es crearlos nuevos.

En eso se parecen a los socialistas, que con el coronavirus ven una oportunidad pintiparada para elevar y potenciar los presupuestos de las admistraciones. Ahí tenemos a Luis Tudanca, el secretario regional del PSOE, que también se apunta al “yo invito y tú pagas” de Pedro Sánchez. Si el presidente del Gobierno aplica su táctica a los empresarios, obligándoles a sufragar vacaciones e impidiéndoles despedir por causas justificadas, el líder de los socialistas de Castilla y León plantea a la Junta un plan para invertir 3.000 millones de euros en la recuperación de la economía regional, una vez pase la crisis del coronavirus, pero no da pistas sobre cómo conseguir los fondos, que sería lo interesante.

Por supuesto, tal y como corresponde a un buen ideólogo de izquierdas, Tudanca prevé el gasto pero no aclara nada sobre el origen: ¿qué partidas recortaría para reunir esa montaña de dinero, que supone más del 30% del presupuesto de la Junta? Tudanca no lo dice. Como tampoco dice cuánto aportaría el Gobierno central. De momento, los castellanos y leoneses le agradeceríamos mucho que mediase ante su amigo Sánchez para que no siga marginando a esta región en el reparto de fondos ‘anticoronavirus’. Por si no se ha enterado el señor Tudanca, Castilla y León recibe tres veces menos por enfermo de lo que Sánchez otorga a otras autonomías. De hecho, Sánchez no tiene ninguna consideración con Castilla y León y así lo viene denunciando el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco que ayer volvió a quejarse del Gobierno central, por boca del consejero de Empleo, por el ‘atraco’ de esos 80 millones que la Comunidad iba a dedicar políticas de empleo y que el Ejecutivo ha confiscado para pagar el paro. Por ahí tiene corte el líder del PSCL-PSOE.