Fue el vicepresidente, Pablo Iglesias, el que nos enseñó a hacer escraches. Fue el que nos dijo que era una conquista del sistema democrático. Fue él quien defendió que era “jarabe democrático de los de abajo”. Fue el ahora vicepresidente del Gobierno de España el que justificó y probablemente alentó un escrache contra la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, contra su bebé de escasos meses y contra una persona de edad, como era su madre. Fue el vicepresidente Iglesias quien jaleó los escraches a las puertas de las casas de otros políticos del PP, como la desaparecida Rita Barberá o el eurodiputado González Pons.

Fue él quien alentó un escrache contra la expolítica Rosa Díez durante una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid. Ahí están los vídeos de 2010, en los que se puede ver a Pablo Iglesias al lado de los alumnos que impidieron a la exdirigente hablar.

“Maldita hemeroteca”, debe pensar ahora el vicepresidente del Gobierno, mientras unos cuantos coches de la Guardia Civil protegen cada día la apacible vida de su familia en el impresionante chalé de Galapagar. Pero el pasado siempre vuelve y lo que entonces era libertad de expresión o un derecho de los ciudadanos hartos de sus políticos, no se puede haber convertido ahora en un ataque a la democracia.

La diferencia es que entonces Pablo Iglesias quería “asaltar el cielo” y ahora está dando pasos para asaltar el régimen democrático, por eso no le viene bien que los ciudadanos, guardando la distancia de seguridad y con mascarillas, salgan a protestar contra el Gobierno del que él forma parte. Por eso no le viene bien que los ciudadanos se hayan cansado del estado de alarma, que ya solo sirve para impedir las expresiones libres del hartazgo contra “la casta” política. ¿Se acuerda de la expresión, señor vicepresidente?

Por eso ayer, insultó a los manifestantes su amigo Echenique, otro privilegiado de la “casta” política que no estará afectado por ERTE alguno y que no dejará de ingresar puntualmente su nómina de parlamentario, aunque no haya dado palo al agua. Los llamó “neonazis, pijos y maleducados”. Para Echenique, el palmero del vicepresidente del Gobierno, “los escraches son una concentración de gente humilde a la que le han quitado la casa y dejado en la ruina una banda de ladrones de cuello blanco”.

Se ve que la peluquera de mi barrio, que tuvo que cerrar el negocio y acogerse al ERTE para salvaguardar la comida de sus dos empleadas que todavía no han cobrado o el que tenía alquilado el bar de debajo de mi casa, que vive gracias a la ayuda de la familia o la tienda de ropa, que llama a las clientas para que contribuyan a que se pueda mantener el negocio como sea, son “neonazis, pijos y maleducados”. Lo serán, pero no viven en el barrio de Salamanca o en un chalé a los pies de la sierra madrileña y tampoco tienen asegurado un sueldazo a final de mes, aunque les gustaría. También saben perfectamente lo que es un ERTE, y no tiene nada que ver con la explicación que dio la podemita ministra de trabajo Yolanda Díaz Pérez.

Nadie culpa de la pandemia al Gobierno social-comunista que preside Sánchez con Pablo Iglesias de vicepresidente, pero sí lo responsabilizan de las consecuencias que han tenido sus decisiones o la ausencia de ellas para la salud, primero y para la economía después. No pueden mirar otro lado por haber ocultado las alertas sanitarias mundiales, por haber gestionado la crisis de la peor manera posible y por la improvisación que estamos viviendo ahora por no tener un proyecto para remontar la crisis.

Los ciudadanos no quieren una nueva normalidad de la que habla Sánchez, porque temen que pueda ser la que se vive en Venezuela, donde la gente se muere de hambre. La mayoría de españoles quiere tener la vida que tenían antes, poder trabajar y no que podemitas bolivarianos como Sánchez les den las migajas a través de la renta vital mínima permanente. No hay mayor humillación que tener que depender de otro y más si es el Estado. La gente quiere poder ganarse la vida y no estar sometida a “casta” que reparte las miserias.

Usted, señor vicepresidente nos enseñó a hacer escraches (ni me gustan ni los puedo justificar) y también vimos cómo se saltaba las normas sanitarias de su compañero IIla, que nos indicaban que cuando habíamos tenido contacto directo con un positivo en Coronavirus, debíamos guardar cuarentena, aunque tuviéramos que cerrar un negocio. Usted, señor Iglesias, no es esencial aunque lo crea. Lo esencial es que se vaya. Y el único responsable de que esté donde está es Sánchez y el PSOE.