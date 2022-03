Ibérico y excepcional

Ser parte de la “excepción ibérica” es emocionante, sobre todo cuando se tiene la bendición de la Unión Europea, parte de la cual decía tiempo atrás que África comenzaba en los Pirineos. Ahora es la excepción ibérica, en la que se incluye no sólo una buena cantidad de energía limpia, también esa joya de la gastronomía que es el jamón ibérico, con capital en Salamanca, listo para formar parte del menú espacial gracias al chef José Andrés, cocinero global, solidario y devoto de La Alberca y Guijuelo. El jamón ibérico se situará, así, más allá de las nubes, en un espacio al que iba disparada la energía eléctrica. La excepcionalidad ibérica apunta a que no irá tan lejos. Nuestro jamón ibérico estará mañana, de una u otra manera, en Madrid Fusión, gracias a los Carrasco y los Curto Hernández, por ejemplo, cita que vuelve a registrar desembarco salmantino e incluye dos aspirantes a premio, Carlos Hernández del Río, cocinero revelación, y Manuel Sánchez, mejor tarta de chocolate, en un año en el que se reivindica el oficio de cocinero, como lo fue nuestro Domingo Hernández de Maceras, en su colegio mayor, y lo son todos los que aquí ejercen. Cocina y despensa son nuestros excepcionales estandartes de nuevo en MF 2022.

La cocina tiene mucho de teatro, cuyo día se celebra hoy, y del que forman parte la política y la guerra, que tienen también su puesta en escena. La “excepción ibérica” teatral tiene aquí a Helena Pimenta como referencia, hija de quien fue cónsul de Portugal en Salamanca, y una de las figuras que más hizo por coser la “Raya”. Cuánto hubiese disfrutado su padre, Augusto Pimenta, en estas horas con esa excepcionalidad ibérica, que lleva décadas compartiendo la energía del Duero, pero también recetas de bacalao en la “Raya”, de las que saben mucho Luis, “Portu”, y el matrimonio de La Taberna de la Portu. Con Luis estuve en la última edición de Madrid Fusión catando bacalao crudo y escasamente aliñado. Este año no podrá ser. Me pierdo la cita y lo llevo fatal. Quizá más adelante, en junio, cuando tenga lugar en Salamanca el Congreso Mundial del Jamón, tendrá cabida en él la excepcionalidad ibérica del que salgan maridajes de bacalao y jamón, aumentando así su amplio y variado recetario, al tiempo que energético. En 1984 el grupo Siniestro Total publicó un disco titulado “Menos mal que nos queda Portugal”, que reeditaron ampliado en 2002, es decir, hace veinte años, cuando aquí estábamos en plena celebración de la Capitalidad Cultural, donde no faltó la presencia portuguesa con una exposición de su azulejería artística, que vinieron a inaugurar los Reyes de España, uno de los cuales, el Emérito, hoy se encuentra en apuros. Quizá la excepcional alineación astral que dio lugar al Cielo de Salamanca, que se repetirá el próximo mes de agosto, haya tenido algo que ver en el asunto de la excepcionalidad ibérica. Algo que habrá que preguntar al investigador Carlos Tejero, que esta semana desveló la dramaturgia matemática de ese Cielo, del que desconozco si queda de él algún misterio por revelar, pero si no fuera así sería una pena.

Felicidades, en tan señalado día, a Denis Rafter, a Sayagués, González Quesada, Jess Martin´s, a los Spasmo y Lazarillo de Tormes, a Manolo González, de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, y su gente, a Paz Lleras, Toño Blázquez y Luis Gutiérrez, del Ateneo, a los artistas de Galua&Galea, a Guadalupe Lancho, Nuria Galache, a los versátiles Kamaru, los hipnóticos Jaime Santos y Aurea Pérez (La Chana), a los disparatados Miguelón y Maestro Ruiz; a María del Mar Basas, Elvira Rivas, a Marieta Monedero e Isabel Sánchez, pícaras de cabecera, a los ágiles Mendi y Patricia Estremera, a la siempre genial Maribel Iglesias, a quienes organizan los certámenes teatrales de Vitigudino, Béjar o Terradillos, a los implicados en La Loa y el Auto de Reyes Magos de La Alberca... es su día y sin ellos, sin el teatro, seríamos una lamentable excepción cultural. Y no olvide que lo teatral está por todas partes.