Hoy puede ser un gran día cantaba Serrat en una de sus más populares composiciones. Paradójicamente rescato la letra de un catalán universal y coherente para hablar de lo que ocurrirá en una jornada histórica para nuestro país. El Tribunal Supremo hará pública hoy la sentencia del golpe de Estado en Cataluña y todo apunta a que condenará por sedición y malversación y a los líderes de aquella afrenta nunca antes vista en democracia. Sería muy osado y atrevido entrar a valorar si las penas se quedan cortas y si Junqueras y compañía deberían ser condenados por rebelión. Es insolente para mí y para cualquier mortal, salvo para jueces y magistrados que conozcan al detalle los entresijos de un juicio que duró cuatro meses. De hecho, aunque mi desprecio a semejantes miserables me lleva a desearles una larga y tortuosa estancia en la cárcel, reconozco que el delito de sedición es el que más se ajusta a lo que ocurrió en Cataluña desde el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 hasta el 27 del mismo mes con la declaración de independencia. Otra cosa muy diferente es lo que puede venir a partir de ahora.

Hoy será un gran día porque, al igual que sucedió con la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, el Estado lanzará un mensaje claro: no se puede romper el orden constitucional. Del mismo modo que la Justicia fue contundente con la intentona golpista de Tejero en 1981, ahora no puede ser menos. Porque lo ocurrido en Cataluña, aunque sin tanques y sin tiros al aire, es infinitamente peor que aquel chapucero pronunciamiento de unos cuantos nostálgicos de Franco. El golpe de octubre de 2017 ha fracturado a una sociedad totalmente desnortada. Una de las regiones más prósperas de Europa se ha transformado en un burdo poblado de Astérix que ha preferido dejar aparcados los problemas reales de la población para embarcarse en una locura colectiva que será su perdición.

Muchos dudan de que alguien como Torra tenga los arrojos suficientes como para liderar una revuelta de desacato a la sentencia. El problema es que pirómanos de ese calibre están rematadamente locos. Y el Gobierno tiene que poner sobre la mesa todos los escenarios posibles, hasta una intervención dura de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, si es necesario, del Ejército. Ha quedado demostrado que los terroristas detenidos en septiembre por preparar acciones violentas, estaban subvencionados y apoyados por el ala más radical de la Generalitat. Guste o no, en Cataluña se ha forjado una brazo armado bendecido por el Ejecutivo regional capaz de hacer correr la sangre. Eso es gravísimo. Estamos ante un ‘president’ que avala el terrorismo, al nivel de la antigua Herri Batasuna con ETA. Esto hace más despreciable aún la postura de Iceta en la moción de censura. Abstenerse fue sinónimo de respaldar a un potencial criminal que está deseando que se produzcan víctimas para convertir su parasitario terruño de independentistas en un Kosovo de tercera división.

Ojalá me equivoque, pero no confío nada en Pedro Sánchez ni en Marlaska para liderar la respuesta ante el nuevo órdago secesionista. Y mucho menos en vísperas de unas elecciones. Torra y los suyos van a aprovechar la debilidad de un Gobierno que huirá de cualquier confrontación a riesgo de perder apoyos entre los sectores del PSOE que defienden una respuesta contundente al desafío. Desde que el ‘semidiós’ del puño y la rosa llegó a Moncloa, todo han sido prebendas. La mayor y más repugnante, permitir que los presos golpistas vivan en las cárceles catalanes como auténticos marqueses. Comiendo callos para que Junqueras no pierda su preciado flotador abdominal, recibiendo visitas por doquier y purgando a los funcionarios que no son partícipes de este juego. No me extrañaría que la vida en prisión de esta caterva de indeseables fuera a partir de ahora aún más ‘light’. Un Gobierno decente lo tendría que impedir, incluso planteando al Parlamento que el Estado recupere las competencias en materia penitenciaria en Cataluña. Hoy será un gran día para la democracia, pero se avecinan otros muy negros.