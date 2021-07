Lo bueno que tiene el Pedro Sánchez de verano es que ya no engaña a nadie. Ni lo pretende. Es la versión “quinta ola” del presidente de este gobierno socialcomunista empeñado en llevarnos hacia el despeñadero. Prometió que indultaría a los golpistas catalanes y lo ha hecho. Ha sido la única promesa que ha cumplido desde que llegó al poder, precisamente la más dañina, la única que nunca debería haber cumplido.

Para explicar a sus camaradas las bondades de este insulto, Su Sanchidad ha reunido por primera vez desde que arrancó la pandemia, allá por marzo de 2020, a lo que en su día fue el Comité Federal del PSOE, y que ahora se ha convertido en el Comité de Sumisión del Partido Sanchista, porque del respetable Partido Socialista no queda ni rastro tras el paso de las huestes de Iván Redondo.

En el cónclave no estaban Emiliano García-Page y Javier Lambán ni Guillermo Fernández Vara o Susana Díaz, pero no faltaban palmeros, y entre los más entusiastas, nuestro querido Luis Tudanca, meritorio en horas bajas, necesitado más que nunca de arrimarse al calor del poder.

Sánchez cameló a los suyos con el cuento de que su rendición ante los supremacistas catalanes supone el advenimiento de un “tiempo nuevo”, una especie de refundación de la democracia, de la nación o de las dos cosas a la vez. Un tiempo nuevo que se abre, según el guión que Redondo le escribió a Sánchez, hacia un futuro esplendoroso, en el que los españoles disfrutaremos del paraíso sanchista y los catalanes disfrutarán todavía mas de su propio paraíso federal.

El insigne inquilino del Falcon ha comparado los indultos con el matrimonio gay, quizás porque sospecha de una relación amorosa entre Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Nuestro amado presidente del gobierno cree que los españoles no estamos todavía preparados para aceptar el perdón a los delincuentes que por todos los medios y con dinero público intentaron romper España. Y en eso lleva toda la razón: no hemos recibido suficiente dosis de lavado de cerebro como para entender este disparate, esta clamorosa traición.

“Cuando la causa es justa, hay que ir más allá de las dudas iniciales”, dijo Sánchez a su rendida audiencia (una manada de obedientes socialistas dispuestos a tragar con las más voluminosas piedras de molino). La causa de los indultos no solo es justa, sino necesaria: es un requisito imprescindible para que Su Sanchidad pueda continuar durmiendo en La Moncloa, y como de todos es sabido, la permanencia de Pedro en los sillones del poder constituye la principal y ‘única causa de todas sus decisiones. “Hemos sabido ofrecer en cada momento una alternativa valiente de cambio y de progreso, venciendo inercias, resistencias, avanzando con determinación cuando era imprescindible hacerlo. El PSOE es un partido valiente, decidido”, argumentó Sánchez. Y no le falta razón. La alternativa de cambio socialista ha vencido siempre las inercias y ha llevado siempre a los españoles al abismo, a la ruina y al desastre, pero nunca ha conseguido destruir España porque al final llegaba el PP para cuadrar las cuentas y ponernos de nuevo en el camino del progreso. En ese sentido, sus antecesores socialistas han sido valientes, por no decir temerarios.

“Sabemos que las medidas de gracia que hemos tomado no van a resolver por sí solas la crisis de convivencia que atraviesa Cataluña desde hace más de una década. De igual forma que muchos reconocen que la cárcel no va a resolver esta crisis de convivencia”, apuntó ante un Comité de Fantasmas un Pedro Sánchez en plena vena de aciertos. Porque nadie puede negar que los indultos no resuelven nada en Cataluña, sino más bien al contrario, envalentonan a los golpistas y les dan argumentos para seguir delinquiendo.

Así que la hoja ruta está clara, tal y como anunció el presidente a sus dóciles camaradas: tras los indultos llegará la negociación de igual a igual entre el Gobierno del Estado y la Generalidad, después tendremos referéndum y a los postres, una España federal rota en mil pedazos.