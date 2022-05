Historia por hacer

Corría noviembre del pasado año cuando el Real Madrid celebraba su Asamblea Ordinaria de Socios, porque no olvidemos que el Madrid es eso que ahora llaman fútbol popular: un socio, un voto. Lo es desde 1902.

El caso es que en medio de un ambiente caldeado por las recientes salidas de tono de un personajazo como es el presidente de la UEFA -Aleksander Ceferin-, Florentino Pérez respondió que “igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid”.

Aquello sonó a bravuconada. Incluso a un desafío innecesario. Sobre todo teniendo en cuenta la temporada en la que se estaba: con el bajón por el fichaje frustrado de Mbappé, con la reciente derrota en casa frente al humilde Sheriff y con una plantilla que no tenía un acabado reluciente. Más mate que brillo.

Uno, que ha visto cosas que prefería no haber visto en el fútbol profesional, se temía algún tipo de vendetta desde las altas esferas y el madridismo ya empezó a torcer el gesto cuando el equipo fue inicialmente emparejado con el Benfica, pero la UEFA dijo aquello de “espera, mejor repetimos”. Así, entre la chapuza de un primer sorteo y el azar de los siguientes, el hipotético camino del Real Madrid en la Liga de Campeones transitaba, precisamente, frente a aquellos clubes a los que había señalado por no respetar el fair play financiero: los que más dinero manejan, pero no los más ricos. Los que no necesitan replantear ninguna competición porque no subsisten gracias a las entradas que venden en sus estadios, no dependen de los aficionados que compran sus camisetas en cualquier punto del planeta y hasta pueden permitirse el lujo de rechazar 200 millones de euros por un jugador que hace meses ya te avisó de que se va a marchar.

El cuadro era el peor posible: el París Saint Germain -propiedad del emir de Qatar-, el Chelsea -en manos hasta hace poco del billonario magnate ruso Roman Abrahamovich- y el Manchester City, juguete de la familia real de Abu Dhabi.

Tres equipos que, cuando se ha confirmado su emparejamiento contra el Madrid, se han frotado las manos fantaseando con un escarmiento ejemplar para Florentino, las superligas y el dichoso parche en la camiseta con las 13 Copas de Europa.

Lo que después ha sucedido ya lo saben todos y no merece la pena entrar a analizarlo porque no hay por dónde agarrarlo, pero es uno de los episodios más importantes en la historia del fútbol reciente.

‘Hacer un Real Madrid’ o ‘luchar como el Madrid’ va a quedar en la cultura futbolera como cuando hablamos de lanzar un Panenka o tener más moral que el Alcoyano.

Voy más allá del fútbol, incluso: hay algo de pedagógico en todo esto. Una lección muy útil sobre el poder de la autoconfianza, el orgullo, no tirar nunca la toalla y creer en que lo imposible, a veces, se puede conseguir.

Una leyenda digna de contar por la noche a los pequeños a los que les gustan las historias de fantasía y seres mitológicos: unicornios, ogros y futbolistas del Real Madrid.

Podría parecer que se está vendiendo un relato de David contra Goliat. Por supuesto que no es así. Victimismos los justos. Nada está más lejos de la modestia que el Real Madrid. “Igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid”, se dice y con razón.

Lo que sucede es que a muchas generaciones de madridistas les quedaban demasiado lejos las epopeyas sobre la saeta rubia y lo del espíritu de Juanito les sonaba extremadamente vintage. Habían oído hablar del Bernabéu como si aquello fuera Hogwarts, pero les faltaba vivirlo para creer en la magia.

Este club forjó durante el pasado siglo una leyenda a la que se intentó hacer de menos con el argumento de que eran copas en blanco y negro. Botijos, los llamaban.

El Madrid renovó sus laureles con otras tres Copas de Europa en color y, en plena explosión del mejor Barça de toda la historia, amplió su estatus continental con otras cuatro Copas de Europa ya en alta definición. Ahora sueña con ganar títulos en 8K y seguirá soñando durante muchos años porque esa es la gran lección: que pase lo que pase en la final -el Liverpool vuelve a ser un equipo superior-, el Madrid siempre vuelve y volverá.