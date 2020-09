Hipótesis con feeling

Ha confesado estos días el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que con Pedro Sánchez ni hablar pero que con Felipe González sí que habría sido bastante fácil pactar y entenderse. No se sorprendan mucho que tras estas declaraciones un tanto chocantes, cualquier mañana el presidente del Gobierno se nos ponga más nostálgico aún y termine confesándonos que es cierto que con Casado es realmente imposible pero que si resucitase Manuel Fraga seguro que sería factible una potente alianza que le permitiera desembarazarse de esas malas compañías con las que se ha visto obligado a formalizar Gobierno y de vez en cuando ejecutar gestos en público tan cínicos como el de mostrar una profunda tristeza ante el fallecimiento de un terrorista.

Tampoco se extrañen demasiado si a continuación el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias contagiado de este ejercicio gratuito de elucubrar hipótesis se plantase en lo más alto del trending topic asegurando que con Inés Arrimadas jamás podrá entenderse pero que si al frente de Ciudadanos en vez de ella continuase Albert Rivera, por increíble que parezca, todavía podría ser viable algún tipo de acuerdo. O que Inés Arrimadas se levantara al día siguiente con el pie izquierdo y declarase que con Pablo Iglesias no iría ni a tomarse un café al bar de la esquina pero que en cambio si Iñigo Errejón no se hubiera marchado de Podemos, ahora mismo estaría con él firmando un acuerdo marco de consenso, porque lo cierto es que Iñigo siempre le ha dado muy buen feeling.

El problema de lo absolutamente perdida e ineficaz que parece Díaz Ayuso ahora mismo en la Comunidad madrileña es que al frente del Gobierno español no siga Alfredo Pérez Rubalcaba con el que seguramente no le importaría irse al fin del mundo y con el que hace tiempo estaría desarrollando esa esencial y necesaria colaboración que le piden los ciudadanos, con la que jamás se hubiera llegado al caos sanitario en el que naufraga la citada comunidad. O bueno, ya saben, que en vez de Ayuso, se mantuviera aún al frente de la misma Esperanza Aguirre, que no sé por qué se me antoja que podría tener un lío en secreto con el Ministro Salvador Illa, que apuesto que celebrarían con mucho entusiasmo todos los madrileños.