ABRAZO de hermanos. No sabe uno muy bien si es un abrazo de Caín y Abel o de Hansel y Gretel, mientras entran, ilusos, en la casita de chocolate del corralito de poder del partido. No es más que cuento. Al final va a resultar que el peor enemigo del Partido Popular es su incapacidad para formar coalición consigo mismo. Ni la mismísima Angela Merkel, con todo su poderío y respetabilidad, ha sido capaz de evitar la debacle de un partido que, pocas semanas antes de las elecciones alemanas, se lanzó a una lucha fratricida por el poder interno de la CDU. El descalabro en las urnas ha sido monumental, nadie en la directiva ha sobrevivido al fracaso y el partido se ha sumido ahora en la procelosa búsqueda de un nuevo líder dispuesto a la poco agradecida tarea de recomposición. Y eso que la CDU ganaba de calle en las encuestas y contaba con una oposición debilitada que, sin embargo, al olor de la descomposición interna de los conservadores, se creció como nadie esperaba.

El error de mayor volumen del PP ha sido dejar traslucir sus fricciones. En todas las familias las hay pero la ropa ya sabemos que mejor lavarla en casa. Yo me haría mirar esas filtraciones, tienen mala pinta. Se trata de una grave pérdida de control de la comunicación del partido. Pero una vez aireado el conflicto, solo queda solucionarlo, que no debería resultar tan difícil si todos los implicados consiguen entender que les va la supervivencia política en ello. Que nadie se llame a engaño y piense que las encuestas son favorables con una vía abierta como esa, porque el electorado conservador, liberal o centristas, dependiendo de cómo cada cual prefiera verlo, castiga los espectáculos soeces de peleas en el barro y se desencanta fácilmente, sobre todo porque viene ya toreado en numerosas plazas y no se fía de nadie.

Lejos está el PP de poder cantar victoria, digan lo que digan las encuestas, si necesita ir por ahí dándose abrazos para demostrar lo que la misma dialéctica del abrazo público deja al aire. Dime de qué presumes y te diré que andáis a la greña los unos con los otros. Y que no olviden los populares que en las guerras se muere más fácilmente por fuego amigo. Del gobierno los sacó un voto del PNV, si no recuerdo mal, en aquella moción de censura. Y ahora ellos solitos amenazan con enterrar las pocas posibilidades de retomarlo. Como buenos hermanos que son.