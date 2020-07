Es como la oferta que encuentras en el supermercado: “20% del producto gratis”. Sería cierto si pudieses arramplar con el 20% del champú que contiene esa botella y marcharte sin pagar. Pero no. Pues lo mismo ocurre con los ERTEs y resto de ayudas económicas destinadas a que nuestras empresas no quiebren. Nos obligan a comprar el bote entero, que incluye entre otras cosas un aumento de la deuda pública hasta el 131,8% del PIB en 2022, según advierte ya con cierta desesperación el Banco de España, y una subida de impuestos que amenaza con estrangular la incipiente recuperación de la actividad conómica. Mientras bajan sus impuestos, atentos a la lista, Italia, Austria, Bélgica, Alemania, Portugal, Finlandia, Noruega, Grecia, Luxemburgo, Rumania, Eslovaquia, Lituania, China, Rusia, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia, Costa Rica, Ecuador, Moldavia, Filipinas o Bosnia Herzegovina, España los sube. Y en el caso de la deuda, además, al pasar por caja, el bote de champú ni siquiera lo vamos a pagar nosotros. Lo va a pagar el niño que llevamos de la mano, seguramente absorto en Instagram y sin percatarse de lo que se le viene encima.

El Tesoro Público ha efectuado en junio su primera emisión de bonos corona, a 20 años y con una demanda que ha superado los 78.300 millones de euros. Esos primeros bonos, habrá más, vencen el 31 de octubre de 2040. No sé ustedes, pero yo para esa fecha espero estar merecidamente jubilada y no será con impuestos a mi actividad profesional con lo que se devuelva esa deuda. En cambio mis hijos, Dios mediante, estarán todos trabajando y pagarán unos impuestos con los que, en lugar de financiar su sistema sanitario, sus carreteras y los colegios de mis hipotéticos nietos, se comenzarán a reembolsar los bonos que sirvieron en los tiempos ya lejanos del coronavirus. ¡Bonita herencia!

Alexander Kriwoluzky, científico de la Universidad Libre de Berlín y del Instituto Alemán de Investigación Económica, explica con soltura que sólo se puede entender correctamente esa carga que estamos depositando sobre los hombros de nuestros jóvenes si los dividimos en dos grupos: aquellos que pagarán impuestos en el futuro para devolver lo que hoy pedimos prestado y aquellos que tendrán bonos del gobierno en el futuro porque los heredaron de sus padres. Corrige, por tanto, mi idea inicial acerca de una transferencia de pobreza de nuestra generación a la siguiente. Lo que estamos transfiriendo es, además, una estructura del reparto de la riqueza. La deuda pública se manifiesta así como la más insolidaria forma de perpetuación de la desigualdad. Si a eso añadimos que buena parte de los bonos emitidos por el gobierno español los compran inversores extranjeros, queda claro que nos estamos gastando una riqueza que el 31 de octubre de 2040 comenzará a cruzar nuestras fronteras, dejando más pobres a los que aquí habiten.

Lo más lamentable de todo es que nos estamos aprovechando de unos chiquillos que ni siquiera pueden opinar. Nosotros, al fin y al cabo, hemos votado. Tenemos un gobierno democráticamente elegido, luego legítimo, y justo es que apechuguemos con el resultado de las urnas y con las decisiones que tome nuestro gobierno, tanto la de cerrar el conjunto de la economía durante meses para evitar unas muertes que finalmente no se evitaron, como el atraco fiscal y el endeudamiento. Pero al chaval que ahora tiene 10 años y que el 31 de octubre de 2040 tendrá 30, edad ya productiva y fecunda, le quedan todavía un par de legislaturas para poder protestar democráticamente por la faena que le estamos haciendo. Por no hablar de esa generación que ahora navega las procelosas aguas de la década de los 30, atrapada entre dos crisis, que hasta hace muy poco creía que la cosa no podía ya ponerse más difícil. Ellos, al menos, ya han votado. Según la estadística del CIS, por cierto, casi un 20% de los menores de 28 años votó en las últimas elecciones por el PSOE, el 19% por Vox y el 18% por Podemos.

Hasta nuestra generación, lo que ha venido pasando es que los padres se sacrificaban para posibilitar que los hijos tuviesen una vida más próspera. Lo hicieron nuestros padres y abuelos, los mismos que ahora hemos dejado morir en las residencias, sin siquiera permitir que los trasladasen a un hospital, sin derecho a una despedida. Nosotros, sin embargo, estamos entrampando a nuestros hijos.