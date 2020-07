La ausencia de la Mariseca lo dice todo o casi todo. La sucesora de la antigua campana muda de San Martín anunciaba la celebración de corridas, pero todos sabíamos que también todo aquello que este año no vamos a tener. Se han caído los toros y tampoco veremos todas las vacas que quisiéramos en Salamaq. No habrá “caballitos” ni “chocones” ni otras casetas feriales. Ni esas ni otras: lo de la hostelería ya es un vía crucis con el calvario al fondo tras el decreto sancionador del directorio sanitario regional, Verónica Casado y Francisco Igea. Que yo les comprendo, pero ellos también deben entendernos a los demás. Sólo la Guerra Civil dejó a la Mariseca en los almacenes de La Glorieta, así que imagine la situación. Se cae el alma a los pies cuando escuchas a hosteleros y artistas; soy solidario con ellos y con los de Santiago de la Puebla, Cordovilla, Campo de Peñaranda, La Alamedilla, La Maya, Mozárbez, Sobradillo, Yecla de Yeltes, Matilla de los Caños, Fuenterroble, e incluso con Candelario, Rinconada de la Sierra, Alberguería y Madroñal, que estarían festejando, después de Santiago Apóstol, a San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús, yayos que estarían temblando al achuchar a un nieto o recibir el beso de una nieta en estos días.

Hoy, los Santiago Matamoros, como el que saluda la entrada a Fonseca, son los sanitarios, que, enfundados en monos-armadura contra virus, los matan bien muertos, como decía a aquel anuncio, en un campo de batalla hospitalario. Se han multiplicado los homenajes esta semana a ellos y a las víctimas: Cámara de Comercio, Cementerio, Catedral, Ciudad Rodrigo... Este tiempo exige aprovechar cada momento, disfrutar de Lulu y sus Rockets, en el Patio Chico, por ejemplo, y de aquellas citas culturales que se nos permiten. El regreso de los Van Dyck, de Juan y Mari Luz, que tanto hemos echado de menos todos los helmánticos. Lo de helmánticos es un homenaje a Francisco Rodríguez Adrados, sabio del mundo clásico, en especial de lo relacionado con Grecia, que luchó denodadamente con los gobiernos para que no redujesen hasta su desaparición a las Humanidades. Somos salmantinos, por parte romana, y helmánticos, por la griega. Y todos aquellos enganchados a las pantallas y lo virtual deberían saber que tecnología es una palabra griega. Merece don Francisco un homenaje permanente en su ciudad, como lo tuvo su madre, Victoria Adrados, con el colegio que se ha convertido en centro de convivencia. Ojalá no se pierda su recuerdo ni su ejemplo. Se podría pensar en algo que no nos enfrentase. Verá, al final no me fui al Mediterráneo sino al norte, para descubrir en Llanes una plaza dedicada a Los Bandos. Otra. Yo le aseguraba que éramos los únicos, pues mi amigo y salmantino José Luis de Pedro, me sacó del error. Allí los bandos tienen que ver con las devociones, pero en los nuestros las iglesias también estaban ahí. Me perdí ver a los masterchefcelebrity en La Alberca, el homenaje a los caídos en la batalla de los Arapiles y visitar a Carmen Martín Gaite en el Boalo, Madrid, donde fue enterrada hace veinte años.

Aunque con horas de retraso, felicidades a Santiago Fernández, padre e hijo, empresarios; al hostelero Santiago Gutiérrez; a los profesores e investigadores Santiago López y Santiago Díez; al doctor Santiago Santa Cruz; al músico Santi Tamariz; al colega Santi Riesco; al escritor Santiago Alonso o al Chago con que coincido desayunando todos los días, pariente de don Juan Domínguez Berrueta, y a mi vecino de cható, Santi, y a todos aquellos Santiago que no conozco, pero somos una especie rara: nuestro nombre no está en el top-40 del año, los Jaime (que también son Santiago o Jacobo) nos han adelantado. Es lo que hay. Dense, también por felicitados por tan señalado día.