Hasta el pico de la boina

Que no nos cuenten películas. Los dramas que estamos viviendo estos días vienen derivados del éxodo rural provocado por unas políticas que no ayudan en nada a fijar población en los pueblos.

Uno de los ejemplos más claros de esta forma de entender España lo vemos en el nuevo mapa que ha elaborado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para reestructurar las concesiones del servicio de transporte de viajeros por carretera entre diferentes comunidades autónomas. El plan, que todavía se encuentra en fase de consulta, prevé eliminar más de 30 paradas de autobús en la provincia de Salamanca, afectando a casi 20.000 personas. (Pocos votos, ¿verdad?). Los pueblos afectados pueden ser Navamorales, Puente del Congosto, Santibáñez de Béjar, Cantagallo, Puerto de Béjar, Gallegos de Solmirón, Bercimuelle, Cespedosa de Tormes, Fuenterroble de Salvatierra, Los Santos, Endrinal, Monleón, Linares de Riofrío, Herguijuela de la Sierra, Sotoserrano, Cepeda, Miranda del Castañar, Santibáñez de la Sierra, San Esteban de la Sierra, San Miguel de Valero, Linares de Riofrío, Herguijuela del Campo, La Sierpe, Peñaparda, Villasrrubias, Robleda, El Bodón, Fuentes de Oñoro, Calvarrasa de Abajo, Encinas de Abajo, Ventosa del Río Almar, Cantaracillo, Rágama y Paradinas de San Juan. Cito a todos porque seguro que ustedes conocen a más de uno que tiene familia o casa en alguno de ellos.

Resulta evidente que en este caso ha primado la rentabilidad económica sobre la vertebración del territorio, algo que también ocurrió en 1985 con otro gobierno socialista cuando suprimió el transporte ferroviario de viajeros por la Vía de la Plata.

Estamos entrando en un círculo vicioso de consecuencias impredecibles. Si eliminamos paradas de autobús en los pequeños municipios porque la población en ellos ha descendido y está envejecida, cada vez habrá menos personas que quieran vivir en un pueblo porque carece de los servicios básicos. Si suprimimos consultorios médicos en estas zonas, si no conseguimos llevarles fibra óptica de calidad, si no facilitamos la instalación de industrias... estaremos hundiendo más todavía a esta España que no está vacía, sino olvidada.

El Plan de Movilidad en el que está trabajando (o eso dice) el Ministerio de Transportes plantea como solución para conectar esos pequeños pueblos con las cabeceras de comarca, donde sí habrá parada de autobús, que la Junta se haga cargo de esos trayectos más pequeños. Es decir, yo invito, tú pagas.

Alfonso Fernández Mañueco ha encontrado una solución epistolar al conflicto. Primero ha enviado una carta a los todos los municipios de la región afectados por esta futura medida para decir a sus alcaldes que comparte su preocupación. Gracias, gracias, le habrán respondido. Y después ha remitido una misiva a la ministra del ramo, Raquel Sánchez, para manifestarle “su enorme preocupación por la situación”. Comentan en el ministerio que la carta rueda de mesa en mesa y no saben qué hacer con ella. El presidente regional se va a reunir próximamente con Pedro Sánchez. Y en ese encuentro, entre otras cosas, va a pedirle que den marcha atrás. Y ahí quedará la cosa. Foto de ambos, sonrisitas en la rueda de prensa y a seguir rigiendo los destinos de nuestros ciudadanos, sobre todo, de los que viven en los grandes núcleos de población, que allí hay más votos donde pescar.

Me da a mí que o los vecinos de los pueblos pequeños se organizan y se movilizan en serio o esto no hay quien lo arregle. Me llamó la atención ayer la plataforma ciudadana “Milana bonita”, que intentó protestar ante el Rey y el presidente del Gobierno en la estación de Cáceres por la pantomima de inauguración del AVE a Extremadura con un tren diésel, que ni está electrificado, ni tiene completo el ancho de vía de alta velocidad. “Estamos hasta el pico de la boina”, dijo su portavoz sin quitársela a pesar del calor. Por lo menos, se quejaban.