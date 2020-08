Hasta a los perros

Dejar Salamanca, después de las vacaciones, se hace siempre cuesta arriba. Más aun este año, por el miedo por los que dejamos en la ribera del Tormes mientras el coronavirus avanza de nuevo sin obstáculos, como si no hubiéramos aprendido nada desde el principio de la pandemia. Y todavía queda el dolor de llegar a Berlín y escuchar cómo se apunta a España como ejemplo de todo lo que puede salir mal. El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, señaló ayer a España como la muestra de “lo rápido que puede acelerar el virus si no tenemos cuidado”. “Creo que España es una advertencia para nosotros”, dijo, mientras en las tertulias televisivas en horario prime time se comentan las fiestas nocturnas de borrachera en España y las playas hasta la bandera entre las causas de que el virus se esté apoderando de nuevo de nuestro país y, de rebote, se cuele en el resto de Europa que ose tomar contacto con los españoles.

Un viaje que hace solo unos meses era rutinario, tres horas hasta Madrid y otras dos y media desde el aeropuerto a Salamanca, se ha vuelto ya casi imposible. Ya no hay vuelos directos, de manera que hay que dar un rodeo por Europa antes de pisar suelo español. Y los autobuses y trenes a Salamanca han reducido su frecuencia, por lo que hay que buscar combinaciones y permutaciones de transporte que no solo amplían la duración del viaje sino que además sirven para multiplicar las exposiciones a la enfermedad. Eso sí, apenas se desembarca en el aeropuerto de Tegel, es como haber llegado a otro planeta. Fuera mascarillas y trasporte público con total normalidad, después de haber pasado por los test gratuitos en uno de los dos puestos sanitarios a disposición del público.

Para una familia numerosa, el adjetivo “gratuito” puede hacer en este caso la diferencia entre pasar o no pasar por un test. En Salamanca, el test que nos hicimos en una clínica privada antes de llegar a ver a mis padres nos costó 80 euros por cabeza. Aquí no solo no nos cobran por el primer test, todavía con las maletas a cuestas, sino que en las siguientes cuarenta y ocho horas nos ofrecen otro desde la Seguridad Social. Si se viaja con mascota, el animalito recibe también un test gratuito. He dejado a mis queridas enfermeras de Salamanca sin poder hacerse todavía los test que marcan los protocolos y aquí les hacen test hasta a los perros.