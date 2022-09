Hartos de la despoblación

Nuestros pueblos se desangran, agonizan y parece que nadie quiere darse cuenta. Llega el curso escolar y aquel municipio que tiene suerte ve niños en las calles con la mochila dirigiéndose a la escuela, pero cada vez son más los que ni siquiera se los imagina paseando por sus calles. Entra septiembre con las fiestas de los pueblos dando sus últimos coletazos. Estos días de barullo no son más que un espejismo porque la realidad es que todos esos que en verano vienen a ver a la abuela no volverán a hacerlo hasta dentro de 12 meses. Es una auténtica pena para la que siento decir que con la actual sociedad no veo solución.

Pero una cosa es ver como paulatinamente los núcleos rurales van desapareciendo a medida que las generaciones van pasando, y otra bien diferente es tomar medidas que parece que van encaminadas a la extinción inmediata. Ya sabemos que mantener un colegio en un pueblo es carísimo —en esto no se le puede poner ni un pero a la Junta de Castilla y León— o abrir un consultorio para que aparezcan cinco vecinos conlleva un gasto desmedido, pero los pueblos necesitan vida y que la gente que allí reside lo haga con las mismas garantías que los que lo hacen en la capital. Muchos han elegido vivir en un pueblo, pero la gran mayoría no ha tenido más remedio. Parece que eso se les olvida a nuestros políticos.

Estamos hartos de ver cómo hablan de despoblación sentados en un despacho, con un mapa delante y sin tener ni pajolera idea de las comunicaciones que en muchos casos hay para llegar a ellos. Todos los partidos tienen planes y más planes contra la despoblación que no son más que un listado de obviedades que desempolvan cuando se acercan unas elecciones y guardan en cuanto se han escrutado los votos. Nadie quiere poner el cascabel al gato. Si no se incentiva la vida en los pueblos jamás podrán asentarse allí empresas o empadronarse familias en busca de una vida que seguramente es mucho más feliz. Las políticas van encaminadas a discriminar a la gente rural, a considerarles paletos y a cercenar su libertad para elegir su modo de vida con trabas que evitan su asentamiento en los pueblos.

El tema de la sanidad ya lo hemos repetido hasta la saciedad, y aún siendo el más grave no es el único motivo para el pesimismo. Me viene a la cabeza cómo la Diputación de Salamanca se ha empeñado en llevar un cajero móvil a los pueblos más pequeños aprovechando la ruta del bibliobús. Esa idea, que es brillante y que ayuda claramente a los habitantes sin recursos, no puede realizarse en muchos de ellos porque ni siquiera hay cobertura de internet para que puedan funcionar los cajeros. Es vergonzoso, y me atrevo a decir que delictivo, que cuando en las capitales hay 5G estos pueblos ni siquiera tengan acceso a la banda ancha. Unos y otros se acusan de quién es el responsable de esta situación, pero la única realidad es que a nadie le interesa hacer nada porque una no es rentable económicamente para una compañía de telefonía. Si no hay internet, ¿qué empresa va asentarse allí si no puede tramitar un pedido?, ¿qué familia va a querer que sus hijos vivan en el siglo XIX si pueden hacerlo en el XXII? Sin ninguna duda las carencias tecnológicas lastran a nuestra provincia y el ritmo de implantación de la banda ancha es lentísimo. Quizás cuando todos los pueblos dispongan de ella será demasiado tarde porque ya nadie viva allí y ese sí será un dinero malgastado y derrochado. Hasta que los que mandan, a nivel político y social, no se responsabilicen de acortar esta brecha no se les devolverá a los vecinos de los pueblos parte de la deuda contraída. Menos palabras y más acción. Más beneficios fiscales y más respeto a sus gentes.

Hay que tener más en cuenta a los alcaldes y concejales de estos pueblos que altruistamente dedican su tiempo a ayudar a sus vecinos. Cuando piden algo a las administraciones lo hacen porque lo necesitan y la mayoría de las veces se sienten ninguneados porque a cambio de su trabajo solo reciben portazos en las narices.