Hartos de aguantar

Esto es un despropósito que diría Paco Igea. Lo de este país de pandereta en el que se está convirtiendo España sería de risa si no fuera porque cada día muere gente por el maldito virus. Los políticos se quejan de que la ciudadanía hace lo que le viene en gana sin darse cuenta de que esta actitud pasota del personal la han provocado ellos mismos con la nefasta gestión que están haciendo de la crisis. La gente está harta. Harta de que no haya un mando único capaz de poner orden entre tanto reino de taifas, harta de que se nos engañe con cifras de fallecidos por COVID que a todas luces son falsas, harta de que los políticos se tiren los trastos a la cabeza y jueguen en muchos casos con los muertos, harta de que exista un ministro de Sanidad que en plena pandemia esté más preocupado de sacar rédito electoral a su victimismo que de dar soluciones y garantías a la gente, harta de que la oposición no ejerza mientras cobra, harta de que el vicepresidente de la Junta reconozca que los ciudadanos se están comportando mejor que los políticos mientras convierte su ‘time line’ en un ring de boxeo para medirse al adversario, harta de que los políticos de toda clase y condición nos traten como si fuéramos borregos imponiéndonos medidas dudosamente constitucionales ante un “sí bwana” generalizado. Harta de todo.

Los ciudadanos no somos tontos y sabemos que lo cosa está malita, pero necesitamos agarrarnos a un clavo ardiendo y que nos digan las cosas con cierta sensibilidad. No podemos soportar que nos impongan un Estado de Alarma para seis meses, porque psicológicamente no es lo mismo enfrentarse a esta dura situación con la esperanza de ver que en dos o tras semanas se pueden aliviar las restricciones a hacerlo sabiendo que el secuestro va a ser a perpetuidad. Es preferible prorrogar ese Estado de Alarma a medida que vaya siendo necesario a imponerlo en el tiempo por sus bemoles.

El nerviosismo lleva a nuestros dirigentes a dar unos bandazos tremendos. El más reciente de la Junta de Castilla y León es el de abrir la mano para que las familias puedan reunirse en Navidad prácticamente sin restricciones y al día siguiente de acabar las vacaciones pedir al Gobierno un confinamiento severo en el que no nos dejen salir de casa. Señores, el virus no entiende de festivos y si el factor psicológico es importante, que lo es, no lo es menos el económico. De esto, la gente también está harta.

El último esperpento de este caos pandémico llega con las vacunas. Es inconcebible que no haya un mando único encargado de administrar las dosis y elaborar una estrategia conjunta. Tampoco tiene un pase que no se refuerce la Atención Primaria para que se pueda organizar el dispositivo con el que vacunar. Estamos casi todos de acuerdo en que los sanitarios necesitan un respiro y no pueden estar horas y horas trabajando

Se está criticando mucho la medida de Díaz Ayuso de acordar con efectivos de Cruz Roja su incorporación a la campaña de vacunación tras ver el retraso que lleva la comunidad de Madrid, pues olé por ella. Creo que hay que recurrir a estas ONG y a todas las que sean necesarias. Tampoco me parece descabellado aceptar la propuesta de los veterinarios o del Ejército para ayudar en la cadena hasta poner la inyección. Somos muchos los que hemos puesto una inyección intramuscular y ya les digo que no tiene mucho misterio. Pero el gran problema es que no llegan dosis y que existen 17 maneras diferentes de administrar las pocas que hay. Cada comunidad autónoma vende la moto de que su estrategia es la mejor y cuenta con una legión de voceros que critica al de al lado, lo que hace inviable poner en común experiencias que determinen cual es el modelo idóneo. Pedro Sánchez está desaparecido en combate. Mientras hemos visto en televisión a los presidentes europeos salir para ofrecer información y tranquilizar a la ciudadanía, el chulo del Ramiro se las debe haber pasado en las Maldivas, porque ni ha estado ni ya se le espera. Por cierto, de él la mayoría de los españoles también estamos hartos.