Andaba yo celebrando el quincuagésimo aniversario del lanzamiento del undécimo LP de los Beatles. Con algún retraso, es cierto: el vinilo se puso a la venta en el Reino Unido el 26 de septiembre de 1969, y estamos en el mes de octubre bien entrado. ¡50 años! ¡Qué bárbaro! Pero el caso es que ya me envolvía la música de aquel disco que llevaba como título el nombre de la calle en que se ubica el estudio de grabación que utilizaron los cuatro de Liverpool: ‘Abbey Road’. La carátula mostraba aquel famoso paso de cebra por el que cruzaban, en este orden, John Lennon (traje blanco y manos en los bolsillos del pantalón, en plan jefe del cotarro), Ringo (traje negro), Paul McCartney (descalzo y con traje gris) y George Harrison (con conjunto vaquero y barba larga).

Como el desprevenido lector de ‘Continuidad de los parques’, aquel brillante relato de Julio Cortázar, ahí estaba yo, arrellanado en mi sillón favorito de espaldas a la puerta que me hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, escuchando absorto una a una las canciones del LP: la escabrosa y acerada ‘Come Together’, la barroca y rutilante ‘Something’, la siniestra y a la vez ramplona ‘Maxwell’s Silver Hammer’... ¡Oh, no! ¿Por qué no me había saltado esa horrorosa pieza? ¿Por qué no había estado atento para evitar el suplicio de oír aquello?

Los efectos fueron inmediatos: me desconcentré y cogí un periódico para aminorar las malas sensaciones. Kristalina Georgieva (la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional) advertía, digo yo que para acongojarnos, de que los conflictos comerciales (gracias, señor Trump, gracias señor Xi Jinping, gracias, Boris pelopaja) harán disminuir el crecimiento global en más de 600.000 millones de euros. Estos muchachos y muchachas no dejan de darnos alegrías. El ya mencionado Trump permite que Erdogan y sus chicos metan caña a los kurdos y descuiden a los miles de miembros del Daesh. La excusa del presidente para justificar el abandono no tiene precio: Trump no ayudará a sus antiguos aliados porque ellos no ayudaron en el desembarco en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Vaya futuro nos espera.

Como he visto la perturbadora serie ‘Years and Years’, decido que es preferible mirar hacia el pasado. Al fin y al cabo, en el pasado es donde hemos vivido todo el tiempo. Así que le doy la vuelta al undécimo LP de los Beatles y dejo caer sobre la primera pista del vinilo la aguja del tocadiscos: “Here Comes the Sun”. Está saliendo el sol: algo es algo.