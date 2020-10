Nadie en aquel tiempo se tomaba en broma el “Hai excomunion” que se anuncia en cada rincón de la librería universitaria. Era la pena que recaía sobre el que robase un libro de sus estantes, lo perdiese o no lo devolviera. Hoy, quizá, como dice un amigo vinculado a la Biblioteca Histórica Universitaria, sería más contundente la requisa del móvil que la excomunión. Hoy está claro que la advertencia del maestrescuela para quienes ignorasen las normas covid iba en serio: treinta y seis alumnos expulsados cautelarmente. Dura pena y aviso muy serio. Las leyes universitarias también están para cumplirlas, seas El Tostado o Calderón de la Barca. Y sin tener a mano una cofradía de asistencia a estudiantes presos como siglos atrás, bien estudiada por Francisco Javier Alejo Montes, y cuya historia se recoge en un libro de la editorial universitaria, cuya sede es vecina de la Casa de las Conchas, que fue cárcel del Estudio, pero cárcel, al fin y al cabo, pese a su arte. Veremos si esta cuerda de expulsados crece o se queda ahí, pues hablamos de gente moza...

Hoy es el Día Europeo del Arte Rupestre, el realizado en roca. Fiesta en Siega Verde, que es nuestro Prado prehistórico local. Hasta Fernando Simón se acercó a disfrutar de su arte. No es la única “sala” de arte pictórico prehistórico en la provincia; están también los canchales batuecos, el Arroyo de las Almas, en La Fregeneda, documentados por Mario Reis y Carlos Vázquez; el Canchal del Bonete del Cura, en la finca Valverde de Ciudad Rodrigo, por la que estuvieron indagando Cleofé Rivero, Alejandro Gómez, Carlos Civieta y Julián Becares, que es uno de nuestros expertos; hay también pinturas en el mismísimo Pozo de los Humos y recientemente las autoridades han tomado en serio los lienzos de piedra de la zona del Puente de La Salud, próximos a la capital salmantina, que un conocido llama la Capilla Sixtina de nuestra prehistoria. Ya habló de ella Ramón Grande del Brío, que tiene un libro sobre las pinturas prehistóricas de Zamora y Salamanca, que casi es un catálogo. Andamos algo flojos de escultura y arquitectura prehistórica, pero no nos falta, como ya recogieron desde César Morán a Manuel Santonja, pasando por el jerónimo Padre Belda, creador de un museo con piezas artísticas prehistóricas. También el Museo de Salamanca tiene algunas. Arte que ha inspirado a los europeos del futuro y dio lugar a una exposición escolar y el descubrimiento del talento de una niña, Candela Casas. “Hai excomunion”, también, para quien expolia este arte de nuestros antepasados, que transmite una corriente emocional especial cuando se toca. Una punta de flecha tallada, que nos parece una simpleza, llevó millones de años inventarla, hacerla y perfeccionarla. Millones de años. De cada lienzo de piedra de Siega Verde podría salir una novela y casi una serie de Netflix. Hoy, sigue produciendo emoción y a la vez haciéndonos pensar, como el descubrimiento de fósiles marinos en Monsagro, por ejemplo. Ahí hubo mar, tan tierra adentro. Qué gran artista es la Naturaleza.

Ya vemos que la pandemia de nuestros días está generando su arte. Fotografías, especialmente, también canciones, pero dejemos que corra el tiempo y aparecerán nuevas categorías. No nos vamos a olvidar de esto, así como así. Y no olvide que “hai excomunion” para quienes no toman en serio las normas covid.