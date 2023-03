Hacia otro 8-M

Caminamos hacia el 8-M, Día de la Mujer, desde este Día del Almendro (florecido) al ritmo de Shakira y gritando que las mujeres no lloran, las mujeres facturan, que se ha convertido en referencia feminista y del desamor. Un sentimiento muy presente esta semana en el PP, dividido entre Carlos García Carbayo y Chabela de la Torre. Ganó Carbayo y cuando he preguntado si el congreso popular será un besapiés he recibido variedad de respuestas. Hubo amor y humor en el encuentro de la actriz salmantina Silvia Alonso y su pareja, David Broncano, en el programa de éste, así con tilde, igual que en el “sólo sí es sí”, que marcará este 8-M. Silvia promociona su nueva película, “Eres tú” al tiempo que se anuncia una nueva entrega inmediata de “La Caza” con Alain Hernández, salmantino, y su extraña relación con Megan Montaner siempre en un territorio que es un personaje más de la serie. De nuestro territorio ha escrito mucho y bien Maribel Andrés Llamero, que promociona estos días su poemario “Los inútiles” en una editorial que pastorea el también poeta Ben Clark. Un libro, dice Maribel, que reivindica entre otros a aquellos que besan los cristos de las iglesias, como ha ocurrido esta semana de besapiés a Jesús Rescatado, que nos recuerda lo cerca que estamos de la Semana Santa. Son días de carteles, conciertos, pregones, conferencias, revistas, triduos y besapiés. Citas con mucho arte, como también reivindica Maribel. Arte, el de la cocina de Cristina Martín y Sara Cámara, en Vecinos, premiadas esta semana, sacudida por Juliette, que es nombre de mujer y de arreón invernal. Quizás el último. Se marcha empujada por el jazz de Marta Sánchez, anoche en el Juan del Enzina, y la voz arrolladora de Diana Navarro encarnando a Concha Piquer, anoche en el Liceo. En un momento se cita lo mal que le sentó a la censura aquello de apoyado en el quicio de la Mancebía, que me recordó nuestra Casa de la Mancebía y esas otras casas a las que acudían los amigos del Tito Berni, que añaden capítulos a la picaresca nacional, aunque Lázaro y los suyos se morirían de vergüenza viendo en qué se ha convertido su oficio.

También avanzamos hacia el 8-M enredados en la legalización o no de la prostitución, asunto estudiado en el Centro de Estudios de la Mujer, que dirige Marta del Pozo, una de las galardonadas este Día de la Mujer por el Ayuntamiento de Salamanca. Con ella estarán Mariví Mateos, investigadora, y Mari Ángeles Hernández, panadera y repostera. Ayuntamiento sacudido por los vaivenes de las próximas elecciones municipales. El tropezón de Fernando Castaño ha hecho subir enteros la cotización de Almudena Parres, presente en la gala de talentos de la Universidad Pontificia donde el desfile de Fely Campo puso el broche emocional al hacer desfilar por la pasarela del Casino de Salamanca modelos de varias generaciones, antiguas alumnas, todas: Eva González, Judith Alonso, Raquel Sánchez, Ana Hernández y Mercedes Llorente. Talento acreditado, como el de las premiadas en los “Alumni” de la Universidad de Salamanca, Marieta Jiménez, Raquel Flórez y Eva González. Talento femenino. Y facturación.

Vamos, pues, a otro 8-M con nuestro medallero de la Plaza Mayor sin demasiada presencia femenina. Las últimas propuestas –Beatriz Galindo y Luisa de Medrano—no dieron la talla cuando se levantó la niebla de sus biografías, y ahora convendría pensar si nuestra Carmen Martín Gaite con su boina, su sonrisa picarona y su prestigio literario no sería una buena candidata a medallón placero. Carmina atesoró premios importantes, pero en cantidad nadie ha superado a Mercedes Aurora Blanco, a la que se recuerda en la Biblioteca Torrente Ballester. Escribió más que Alonso de Madrigal, “El Tostado” y lo hizo muy bien y sabiendo cómo ganar a los jurados. Lo sé porque yo fue una de sus “víctimas”. Entonces teníamos claro qué “solo” llevaba tilde. El lío de estos días ha hecho que recuerde aquellas clases escolares de Ortografía con su lectura en voz alta y sus dictados. Otros tiempos.