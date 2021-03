España le debe una, Isabel y Pedro Sánchez le tiene que poner la alfombra roja para que pise, porque a él sí que le has hecho el favor de su vida, aunque pensándolo bien ahora será más difícil deshacerse de los podemitas que quedan en el Gobierno social-comunita. Estos no le quitan tanto el sueño como su todavía vicepresidente.

Pablo deja el Consejo de Ministros despechado, porque el presidente lleva más de un mes sin hacerle caso. La noticia nos ha dejado a todos noqueados y con muchas preguntas en el aire, aunque seguramente su marcha obedecerá a cosas más simples, con intereses más terrenales. Lo que no me creo es que piense que tiene alguna opción de ser presidente de la Comunidad de Madrid,. No, usted es mucha cosas, pero no tonto.

Pero una cosa es cierta: Pablo Iglesias no ha podido con la ausencia de luces y flashes. Él que ha protagonizado todos los conflictos en el actual ejecutivo, lleva un mes en la sombra, sin protagonizar un titular, más allá de las presuntas corruptelas de financiación irregular o sus repugnantes dejes machistas, como el protagonizado con el móvil de su íntima amiga Dina. Controlador y machistas no lo hay más, casi tanto como antidemocrático, porque antes de irse ya ha dejado nombrada vicepresidente a Yolanda Ertes -le toca por cuota una vicepresidencia a Podemos- y apuntada con su dedo de macho alfa como candidata a la Presidencia del Gobierno de España si Pedro decide adelantar los comicios, aunque ahora puede dormir más tranquilo, al menos un año más.

El centro-derecha con sus complejos jamás se hubiera atrevido a señalar con el dedo a quién tiene que ser su sustituto. Pero la izquierda actúa como una dictadura imperturbable y se puede permitir el lujo de denunciar la falta de democracia a los demás sin la más mínima crítica.

Tiene razón Ayuso: estamos todos en deuda con usted, pero insisto que quien más le debe es Pedro Sánchez, que se ha quitado una mosca cojonera del Consejo de Ministros y sin ensuciarse las manos.

Lo intentó con Arrimadas, a quien Pedro quiso engañar dándole protagonismo para que los electores visualizaran la “utilidad” de un partido que nunca ha tenido más sentido que el que tuvo en Cataluña, cuando se convirtió en el azote del nacionalismo recalcitrante. Fuera de allí, votar a Ciudadanos era no saber dónde acabaría tu voto. Pero la chapuza orquestada en tierras murcianas no salió bien y Pedro no pudo cargarse a Pablo sin despeinarse, ni Arrimadas convertirse en “la Agustina de Aragón” del Gobierno.

El resto de ministros podemitas no creo que le produzcan insomnio al sanchismo comunista. A la compañera de vida de Pablito con un par de tartas para festejar el cumpleaños, una cuidadora de niños y unos minutos de gloria con motivo de la manifestación feminazi del 8 de marzo, está contenta. La nueva, la sustituta, no tiene más que título, porque contenido no le queda. El de Universidades ya ha demostrado que es un vago redomado y el de Consumo ni se mata a trabajar ni le importa no tener nada que hacer en un ministerio que siempre fue una dirección general.

Tal vez Pablo se la haya querido jugar a Pedro, pero en el fondo le ha hecho un favor, Ayer tuvo un gran día de asueto en Francia con una noticia que en cualquier Gobierno hubiera supuesto una crisis. En este no.

Gracias Isabel en nombre de Pedro Sánchez por sacar a este comunista, narcisista, machista y dictador del Gobierno. Le has hecho un gran favor a los españoles y al presidente, porque estoy convencida de que en las elecciones los madrileños no tendrán duda, y entre libertad y social-comunismo, optarán por lo primero.

Usted además ha conseguido reunificar el voto de centro-derecha. Mientras la izquierda se presentará dividida, tengo la impresión de que el voto del centro-derecha se lo llevará usted y sin hacer aspavientos. Puede darle una lección a su secretario general, el ingenioso Teodoro García Egea, que pretende abrir las puertas del PP a los de Ciudadanos, pero entre los militantes de su partido procura la división y el enfrentamiento. ¡Váyase señor Egea!, porque haber conseguido abortar la moción de censura, no podrá ocultar su incapacidad.