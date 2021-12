Gracias a Starsky y Hutch

A todos los que crecimos viendo ‘Starsky y Hutch’ nos ha quedado un poco de la vena macarra que lucía aquella pareja de detectives norteamericanos al volante de un Ford Gran Torino, que ha tenido más imitaciones en los barrios periféricos que el “Yesterday” de los Beatles.

Bueno, a algunos más que a otros. No me cabe duda de que quien no debió perderse ninguno de los 93 episodios que compusieron las cuatro temporadas de la serie es la exalcaldesa de Béjar, María Elena Martín. Su chulería quedó puesta de manifiesto en la mañana de autos, cuando desautorizó a dos policías locales mientras intentaban desalojar una ruidosa fiesta, en la que se encontraban vástagos de un concejal socialista de su equipo de gobierno.

El acta policial no tiene desperdicio. “Estoy cansada de vosotros -espetó la entonces primera edil a los agentes policiales-, siempre sois los mismos, os pensáis que sois Starsky y Hutch, estáis tratando a estos niños como si fuesen delincuentes (...). Dejad de escribir inmediatamente, es una orden, dejad de denunciar ahora mismo, no se va a tramitar ninguna de estas denuncias (...). Esto no va a quedar aquí, tomaré medidas contra vosotros”. Todo ocurrió en la calle Mansilla, aunque de mansilla la alcaldesa tuvo poco.

Por frases como estas, María Elena Martín pasó ayer por el juzgado de instrucción en calidad de investigada, junto al concejal de Deportes, José María Muñoz. El juez les vino a decir: “vengan de la mano de un buen abogado, no vaya a ser que encuentre delito en su actuación, porque indicios, desde luego, no faltan...”.

El escándalo fue tan evidente que la mandamás bejarana no tuvo más remedio que dimitir. Y lo hizo con clase. A su estilo. Criticando al partido Tú Aportas -gracias al cual gobernaba- y manifestando que sentía “un asco visceral y tremendo hacia el PP por haber tenido la bajeza de ir a poner una denuncia al juzgado”. Claro, era mejor que una actuación tan impresentable como la que protagonizó quedara impune. Desde luego, intentos hubo de ocultar el suceso amparándose en la sobrevalorada “protección de datos”.

Y ahora -tiene gracia la cosa- es precisamente el concejal de Transparencia del PSOE, Antonio Cámara, quien se postula como sustituto de la gerifalte bejarana.

Si han seguido toda esta historia, habrán visto la bajeza de la política en toda su dimensión. Y habrán comprobado cómo una cuadrilla de ediles han convertido el Ayuntamiento de la ciudad textil en el reino de la mentira. En cuanto María Elena Martín formalizó su dimisión, el PSOE prometió que no iba a presentar candidato alguno a la Alcaldía por “ética y por estética”. Luego, estas bonitas palabras se las han pasado por el forro de los caprichos en cuanto “Tú Aportas” les ha ofrecido gobernar en coalición. Es lo que tiene pillar cacho, que tira mucho.

Y ahí está Ciudadanos que, con su única concejala, Francisca Andrés, tiene la llave de la gobernabilidad de la ciudad textil. Su animadversión personal hacia el capo del Partido Popular en la zona, Alejo Riñones, no va a permitir que quien gobernó Béjar durante veinte años vuelva a tomar el bastón de mando. Por eso, no creo que sufra un arrebato de decencia democrática y apoye la lista más votada -la del PP-. Me temo que volverá a taparse la nariz y aprovechar la coyuntura para regresar a su cómoda posición en el gobierno bejarano junto a los socialistas. Mañana sabremos el desenlace.

Pero mi intención no era descubrir la podredumbre política en Béjar, sino agradecer el trabajo de un par de tipos. Y como no sé cómo se llaman estos dos agentes que cumplieron con su deber y que han destapado la verdadera personalidad de una alcaldesa que no merecía serlo, solo puedo terminar diciendo: Gracias, Starsky; gracias Hutch.