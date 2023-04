Golpe a los toros

De pequeña recuerdo que en las fiestas del pueblo, hablo de Fuentesaúco, íbamos a la charlotada. No íbamos a reírnos de personas con enanismo, íbamos a un espectáculo cómico, igual que podíamos ir al circo o a ver una película de risa. Recuerdo que era también el modo de iniciarte en el mundo taurino. No ibas a los toros, pero veías vaquillas. Y salían los bomberos toreros, o como se llamaran, y te reías, pero no de ellos. Igual que no te reías de los payasos o de Fernando Esteso. A la charlotada íbamos los niños y la primera pregunta era si los que estaban abajo lo eran también. Parecían niños valientes, gigantes en el ruedo. No recuerdo faltas de respeto hacia ellos.

Ahora el Senado ha prohibido espectáculos tipo bombero torero y la futura ley lleva el camino de hacer el paseíllo también en el Congreso. La “revolución del respeto”, que suena tan bien, en realidad se consolida como la restricción de libertades. Se va a prohibir a personas ejercer libremente una profesión que es legal y es por haber nacido con los brazos y las piernas muy cortas. Tal cual. Han elegido dedicarse a una profesión, les va bien, y les dicen que lo dejen porque se ríen de ellos. En la sociedad de iguales dicen que se ríen de ellos. En la sociedad que lo ha visto todo y que no se asusta de nada. En una sociedad tan solidaria como es la española.Y encima hay que humillarles con una paguita. Es que lo hacían y querían y les gustaba. Ya, pero a casa.

El director general que ha llevado al Senado la prohibición de espectáculos como el del bombero torero se llama Jesús Martín Blanco, pertenece al Ministerio de Ione Belarra, de donde salió de la Ley de Bienestar Animal y donde vive el deseo confeso de prohibir los toros. Es licenciado en Documentación por la Universidad de Salamanca y es una persona con discapacidad pero no por tener una discapacidad su opinión sobre discapacitados vale doble. Defiende que el bombero torero es poner a alguien de 1,30 en el ruedo para que la gente se ría y la Fundación Alpe Acondroplasia, que los bomberos toreros son contratados por la mofa y no por su valía. Lástima que no se lo pueda contar a Pablo Celis, que fue quien en 1928 popularizó la figura del “bombero torero”. A su hijo no le hizo hueco en su show y el luego famoso “Manolín” tuvo que irse a la competencia para convencer a su padre de lo bueno que era. No basta con ser bajito para ser bombero torero: hay que ser artista, cómico y tener valor. Y que te gusten los toros, no como al director general.

En su Twitter se ve que los toros no le van y, por si había alguna duda, retuiteó con un “olé” el anuncio del cierre del Canal Toros. Ahora la prohibición del bombero torero ha sido celebrada por un sector de la izquierda como gran acontecimiento por el que suspiraban desde hace 40 años, no a la altura de sacar a Franco de su tumba, pero casi. No es que 189 profesionales dedicados al toreo cómico se queden sin empleo, es que era una de las puertas abiertas para los niños hacia la tauromaquia.

Según lo aprobado por el Senado, un discapacitado no podría dedicarse al humor porque la gente se ríe de él. Están tardando los artistas en salir en defensa de los bomberos toreros, con los que comparten régimen especial del estatuto de los trabajadores, porque con ese mismo argumento el Gobierno tendría que prohibir la película “Campeones” y dejar sin actuar a sus protagonistas.

La ley se aprobó con el disfraz de eliminar barreras que impidan a discapacitados beneficiarse de avances. Ahora los de “Popeye Torero” no se creen que le manden al paro y los de “Diversiones en el ruedo y sus enanitos toreros” repiten que se sienten queridos y respetados y que nadie les ha preguntado por esta ley que no quieren. Eso sí que es reírse de ellos.