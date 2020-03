No sé nada de virus, excepto del de la gripe que me ha tenido fastidiada alguna vez que otra, y muchos menos de éste que tiene paralizado de pánico a medio mundo, pero aplicando el sentido común no comprendo algunas de las medidas que se han tomado si no van acompañadas de decisiones todavía más drásticas. Entiendo el descontrol, porque no hay un Gobierno que se ponga al mando de esta crisis -hay que recordar que Pedro Sánchez hasta este lunes llevaba al menos quince días desaparecido y que además promovió las manifestaciones feminazis de miles de personas, especialmente la celebrada en Madrid donde el virus ya estaba descontroladísimo el fin de semana-.

Si de lo que se trata es de evitar la propagación del virus desde los focos que están descontrolados, léase Madrid, La Rioja o el País Vasco, ¿cómo no se restringe la libre circulación de personas desde esas “zonas rojas” a otras provincias donde la situación está, por el momento, bastante más controlada?

La experiencia de China, donde comenzó la pandemia, nos dice que las restricciones han funcionado, al menos de momento. En Italia, país que nos lleva entre dos y tres semanas de adelanto en la proliferación del COVID-19, han tenido que adoptar restricciones en los movimientos entre las distintas provincias. ¿Por qué no aprendemos de los que por desgracia van por delante?

Cerrando colegios y universidades, una medida complicada que tiene muchos efectos secundarios, conseguimos bastante poco si desde Madrid, el País Vasco, La Rioja o Miranda de Ebro no se hace un llamamiento a la población para que se eviten los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios (motivos laborales o de salud). Al Gobierno italiano no le ha quedado más remedio que confinar a su población y prohibir todo tipo de desplazamientos entre las distintas provincias. Y España, por desgracia por los tres o cuatro focos descontrolados, ya está considerada en el mundo como zona de riesgo junto a China, Italia o Irán.

Si las autoridades no establecen medidas restrictivas ahora con los pocos focos descontrolados que tenemos, acabarán teniéndolas que adoptar en todo el país, como hemos visto que han hecho quienes nos preceden.

Se trata de intentar controlar la diseminación del coronavirus, pero también de ralentizar su propagación, como nos están indicando todos los expertos, y no colapsar los servicios sanitarios, que son de vital importancia no sólo para atender a los infectados graves, sino también otras emergencias que no pueden esperar, como puede ser un infarto, un ictus o una simple pero urgente operación de apendicitis.

Para la población en general las decisiones del Gobierno son bastante confusas. Permite manifestaciones de miles de personas el domingo con motivo del Día de la Mujer, cuando desde el Ministerio de Sanidad ya se había pedido el sábado que se guardaran las distancias de seguridad de entre uno y dos metros en actividades donde se congregaran grupos numerosos, en las iglesias se prohibieron los besapiés y en las misas no se estrecharon la mano en la paz.

Las primeras irresponsables fueron las ministras de Pedro Sánchez y su señora, que estuvieron contraviniendo los consejos de Sanidad, empezando por doña Irene Montero, a la sazón ministra de Igualdad gracias a su unión con el macho alfa de Podemos y vicepresidente, Pablo Iglesias.

Ayer volvió a comparecer el presidente por segundo día consecutivo y después de no sé cuántos de vacaciones, para no anunciar absolutamente nada. Ninguna medida fiscal de las que ya habló, sin decir nada, el día anterior. Será difícil que este Gobierno manirroto tome alguna decisión en el sentido de bajar impuestos, porque todas sus acciones y las de sus socios van dirigidas a malgastar y a favorecer a sus amiguetes.

La primera decisión que debería tomar Pedro Sánchez es pagar a las autonomías el dinero que les debe del IVA que ya ha cobrado, porque hasta ahora el esfuerzo de esta crisis lo están asumiendo las comunidades autónomas que son las que están afrontando la emergencia sanitaria.