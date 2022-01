Garzón impulsa a Mañueco

Desde el mismo momento en que convocó elecciones, Alfonso Fernández Mañueco se ha enfundado el traje de líder nacional, como parte de su estrategia de confrontar con Pedro Sánchez, por ver si le sale un resultado ‘al modo Ayuso’ en los comicios del próximo 13 de febrero.

Embutido en ese papel, con el objetivo de no dejar pasar ni una oportunidad de atizar al Gobierno sanchista-comunista y al hilo de unas declaraciones garzonianas en un diario británico, dijo Mañueco hace un par de días que el ministro de Consumo debe rectificar o dimitir. No le harán caso, ni el censurado Alberto Garzón ni su jefe el del Falcón. En esta España de titiriteros, a quien dimite como ministro el presidente Sánchez le concede la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, como ha sido el caso reciente de Pablo Iglesias, agraciado con esta distinción por su impagable labor en defensa de la Monarquía y la unidad de España (¿o ha sido por todo lo contrario? Se lía uno...). Así que más nos conviene que rectifique y nos ahorramos un considerable medallón de plata que vale una pasta.

¿Y por qué tendría que pedir perdón el titular de ese departamento de Consumo, imprescindible para nuestras vidas, cuya labor tanto bien ha hecho a los mercados y a los consumidores en sus apenas dos años de existencia? Pues por la tontería, una más, de haber asegurado que “las granjas de cerdo españolas contaminan el suelo y el agua para producir carne de mala calidad de animales maltratados”.

Le faltó decir que todo esto lo hacen los empresarios españoles de manera ilegal, claro, porque la legislación vigente obliga al tratamiento de los purines y exige un nivel de bienestar animal para los marranos que para sí quisieran los súbditos de los países comunistas cuya sociedad intenta emular el ínclito Garzón. El sector del porcino está a la espera de que el ministro presente las correspondientes denuncias, si es que le dejan tiempo para ello todas las campañas que ha venido emprendiendo en sus años de esperpéntico mandato contra el azúcar, los roscones, el chuletón, el empleo en hostelería o las pistolas de juguete. Pocas veces un ministro tan ocioso, tan inútil, ha conseguido cabrear a tantos colectivos con sus ocurrencias.

Mañueco se ha sentido herido donde más le duele a Castilla y León, en su sector agroalimentario, en su ganadería, y en su reputada industria chacinera (liderada por Salamanca, por cierto). Hasta Luis Tudanca ha intentado desmarcarse del metepatas asegurando ayer en Salamanca que el ministro “ni sabe ni entiende y que más le valdría tener la boquita cerrada. Desde luego, cada vez que la abre le quita votos al candidato socialista y se los entrega en bandeja al PP.

Las ministras del Ejecutivo sanchista han intentado taparse las vergüenzas asegurando que las estupideces de Garzón las decía el líder comunista “a título personal y no como miembro del Gobierno”. No sabemos si la ministra Pilar Alegría y la portavoz Isabel Sánchez decían esto también a título personal, pero sí hemos podido comprobar que el todavía titular de Consumo insiste en que su ataque furibundo al sector cárnico español lo ha protagonizado en condición de ministro y que no solo no se arrepiente, sino que considera sus acusaciones como “impecables”. Su camarada Yolanda Díaz ERTEs ha salido a defenderle, abriendo otra brecha en el Ejecutivo, una de tantas, mientras el ministro de Agricultura, Luis Planas, permanece callado como una tumba.

A partir de ahora Mañueco ya tiene hecha la campaña. Le bastará con sacar el espantajo de Garzón para animar a miles de agricultores y ganaderos a abrir con su voto el camino hacia el olvido de Pedro Sánchez y sus mariachis.