GARZÓN va a prohibir Toy Story. O debería. Andy, el niño protagonista, tenía como juguete favorito a Woody, un muñeco, no muñeca, y tenía pistola porque era vaquero. Demasiado bélico. Y no le desbancó del corazón de Andy una cocinita tipo vitro o un lindo carrito para pasear a un bebé de Andy. Lo hizo Buzz Lightyear, un fornido, chuleta y grandullón.

Garzón va a prohibir los Simpson, o debería, porque a Bart le va lo de jugar sobre todo con un tirachinas y el patinete, muy bruto, y Lisa, qué aberración, es profunda, sensible... Como si la mujer tuviera que ser así.

Garzón va a prohibir Pocoyó o debería, porque juega al fútbol, le gusta, y posiblemente lo haga en un patio de colegio. Garzón estará encantado con la iniciativa del Gobierno catalán de suprimir el campo de fútbol del patio porque se ha dado cuenta de que juegan los niños y en un ejercicio pleno de machismo ocupan entonces ellos el espacio central y ellas, los secundarios, porque les va más hablar. Intolerable.

Garzón prohibirá Heidi o debería porque era Pedro y no ella el que cuidaba a las ovejas. Garzón prohibirá Pepa Pig, o debería, porque siempre va con vestido.

Garzón prohibirá su propio anuncio de huelga de juguetes o debería porque en el escenario aparecen dos muñecos y una muñeca. ¿Dónde quedó la paridad? Lo prohibirá o debería porque a ella se la ve dulce, femenina, muy Yolanda Díaz, y ellos van estilo machoman brutote con sus cascos. ¿No quedamos en huir de esteriotipos?

Garzón es mucho más joven que Celaá. Seguro que le influyó y por eso parece que él ha hecho suyo aquello de que los niños no son de los padres. Garzón, como la futura embajadora de España ante el Vaticano, se lo cree, y como buen padre de todos los niños, como papá estado, les va a decir con qué jugar.

Suerte con la empresa. En lugar de pensar que una campaña de juguetes se dirige a su público potencial comprador, debe de estar convencido de que es al revés, que un niño elige un juguete pero no por el juguete sino por quién lo sostiene. No sabe Garzón que desde bebés, cuando aún no han visto la tele, una niña tiende más a abrazar muñecas o peluches que un niño.

Y no debe de saber Garzón que cada niño, más pronto o más tarde, jugará con lo que quiera y por eso tenemos a una Balón de Oro, posiblemente porque tenía campo de fútbol en el cole, le encantaba dar patadas al balón y nadie le dijo nada. Pero ahora que el fútbol femenino asoma la cabeza, deciden por perspectiva de género relegarlo al cuarto oscuro por lo que dicen otros ‘garzones’.

Que nos dejen tranquilos. Que no vuelvan locos a nuestros niños. Que les dejen jugar con lo que quieran. A ver si ahora toda niña va a tener que jugar al fútbol y con coches y todo niño va a tener el vestidor de la Nancy para que los juguetes no jueguen solo con ese 50% que rechaza Garzón.

Perspectiva de género también en juguetes. Fantástico. No sabemos en qué momento quienes nos gobiernan empezaron a pensar que las mujeres somos tontas, porque la campaña encierra el deseo de protección contra anuncios sexistas. De repente por ser mujer tienes que entrar en empresas por cuota, como si no estuviéramos capacitadas para hacerlo por mérito, y nos indican qué tenemos que estudiar -porque parece ser que hasta ahora no sabíamos que había carreras de ciencia o que nos prohibían matricularnos en ellas- y ahora ya nos subrayan hasta con qué jugar. Pero es que por la perspectiva de género bajan hasta la altura de las farolas.

Nos deben ver tan débiles que necesitamos protección constante y nos deben ver tan lerdas, que nos tienen que colar por enchufe y tan influenciables, que hay que quitar los anuncios con tonos rosas, como si en una calle el rosa fuera el color de las mujeres. Educación en igualdad y con valores, vigilar que se cumple la Ley, que tenemos las mismas oportunidades reales y garantizar que no se nos discrimina. Del resto ya nos encargamos nosotras, sin ventajas.

Nos dice que no compremos juguetes ‘de niñas’ solo a las niñas y a los niños, ‘de niños’, cuando queda hasta antiguo llamarlos así. Garzón prohibirá Monstruos S.A. o debería porque la niña protagonista lleva un peluche de la mano y no un balón. De verdad, que jueguen con lo que quieran.