Los consumidores estamos perdidos:todo apunta a que en unos meses pagaremos más por los mismos productos como consecuencia del decreto de cadena alimentaria que ha aprobado a toda prisa el Gobierno. Parece que no tiene vuelta de hoja que será así porque si el primer eslabón de la cadena -el agricultor o el ganadero- va a cobrar más por su producto y el resto mantienen sus márgenes -tampoco está demostrado que sean abusivos-, la factura nos subirá a los demás en la línea de cajas.

No ocurrirá si se cumple la predicción agorera de ASAJA Granada y, como dice, el decreto ni siquiera le llega a servir a agricultores y ganaderos, que es a quienes quiere beneficiar. Y podría ocurrir así porque el Gobierno, para silenciar al campo, ha intentado aclarar en un par de semanas el sudoku de la cadena alimentaria, que llevaba años en punto muerto por su enorme complejidad. Eso ha dejado un decreto con múltiples interpretaciones y con una precipitada entrada en vigor sin una guía de aplicación proporcionada por el Gobierno, lo que ahora mismo tiene locos a todos los eslabones de la cadena del primero al penúltimo... y con la espada bailando sobre el consumidor.

Sobre el papel, que el contrato contemple una cláusula que refleje que el precio pactado cubre los costes de producción, puede ser algo positivo pero la realidad es que ahora mismo aplicarlo es un caos. En primer lugar, porque los costes son muy complejos de determinar para un agricultor o un ganadero porque son muy variables incluso dentro de la misma producción; tampoco es lo mismo si se reflejan de forma individual o colectiva -en el caso de estar en una cooperativa-; y no queda claro quién acredita esos costes. El Gobierno sugiere como referencia los datos publicados por el Ministerio, pero no están actualizados desde 2017 para frutales, olivar y viñedo, ni desde 2015 para productos hortícolas o herbáceos. Con el decreto exprés, igual que sin él, si a un agricultor o ganadero le urge vender su producto -perecedero y después, por ejemplo, de una cosecha muy abundante con exceso de oferta en el mercado- no le quedará otra que certificar que el precio pactado supera al de los costes de producción... o quedarse con él. Quienes ganarán serán los abogados y no los agricultores o ganaderos, que estarán indefensos como ahora pero con ese coste del certificado.

Además, el agricultor con frutas sabe, por ejemplo, que su principal comprador está en el exterior y que si en ocasiones refleja esos costes, es probable que deje de ver interesante el mercado español, busque producciones similares en Italia o Grecia y no vuelva. Comprará el supermercado que sigue fiel a productos españoles, pero el mayor volumen, que es el que va fuera de España, tendrá más dificultades para ser competitivo. Esta prohibición de compra a pérdidas puede poner además en riesgo las explotaciones tradicionales, por ejemplo de aceite, porque en un momento como el actual con saturación del mercado, la única triste defensa del agricultor está en vender por debajo de costes y esperar, como ocurre con la patata, a compensarlo con otros de bonanza. Con el planteamiento actual solo tendrá salida el aceite más competitivo.

Y luego aparece la prohibición de productos reclamo, que dejan un agujero a los supermercados porque castiga ofertas habituales cuando un producto está próximo a su caducidad o pone en duda, por ejemplo, la venta de uno con regalo de otro porque queda a la interpretación que suponga un deterioro de la imagen del obsequio o no.... Lo que pone de nuevo a trabajar a los abogados.

El agricultor y el ganadero necesitan claridad en la cadena alimentaria pero con un trabajo serio detrás, no esta ensalada de ideas interpretables que pueden llevar al sector a un punto de partida aún peor que el actual. Pero ante todo lo que necesitan es reducir costes y eso, si quiere Pedro Sánchez, lo consigue el Gobierno por la vía de urgencia con la reducción de tarifas eléctricas, la rebaja del seguro, ventajas fiscales o un etiquetado claro para que sepamos lo que compramos y el tratamiento que lleva, única forma de competir con producciones de otros países ajenos a la Unión Europea. Con este decreto sacado de la chistera, paga el consumidor y quien cobra es el abogado, no el agricultor.