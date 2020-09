Son tiempos de resistencia, ha venido a decir Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, en la presentación de la nueva vicerrectora de estudiantes, Celia Aramburu, que son la clave para salir de estos malos ratos, ha afirmado también Rivero. Resistir es ganar, se enseña en primero de rugby, y es una asignatura a la que hay que aplicarse con ganas en estos momentos. También lo insinuó el otro día Carlos García Carbayo, el alcalde de todos los barrios de Salamanca y sus gentes. En uno de esos barrios, el del Oeste, encontrará propiedades ansiolíticas y antidepresivas al pasear por sus calles –sin efectos secundarios negativos– y descubrir las creaciones de su galería urbana, un género que ahora prolifera en la provincia: Santa Marta, Juzbado, Castellanos de Villiquera, Fuentes de Béjar... Creaciones en cuyas firmas es mayoría el género femenino según descubrí en una visita guiada por la galería urbana junto a unos coreanos antes de la maldita pandemia: Eva Ortiz, Alba Vázquez, Elena Hidalgo, Verónica Álvarez, Sarah Espinosa, Andrea Alonso, Sara Holmes, Elisa Rodríguez, Helena Mostoenvena... Nombres femeninos a los que este fin de semana es fácil que se sumen otros cuando termine la ampliación de obras en las que está metido el barrio y por eso vive horas un poco locas.

Uno puede decir, por edad y vecindad, que quién ha visto a este barrio y quién lo ve. Aún quedan casas del viejo Oeste, pero se han perdido muchas en la travesía urbanística, como se perdió aquel rastro que ocupaba la plaza principal del barrio, obligado a empujones a irse a la Peña Celestina y luego a La Aldehuela, como escribí hace poco. Aquella plaza en la que olía intensamente a jeta frita las mañanas del domingo y en la que lo antiguo tenía más protagonismo que el mercadillo textil de hoy. Todavía tenía el barrio sus problemas con el agua por los que tanto pelearon en el Ayuntamiento Carmen García Rosado o Teresa Ustáriz, citadas en el espacio que en la Wikipedia trata del barrio. Digo, pues, que en estos tiempos de apretar los dientes, depres y estreses un paseo entre sus edificios alivia igual que una buena sesión de yoga, la actuación de un coro o la contemplación del paso de las nubes. Hoy, todo es distinto en este caserío encorsetado entre la carretera de Zamora, el camino a Villamayor y la ruta portuguesa del desaparecido ferrocarril: la modernidad está en las puertas de garajes, las fachadas y el mobiliario urbano; el tapeo de hoy casi es de diseño y flota en el ambiente un algo cosmopolita acrecentado con las citas en la prensa especializada en urbanismo y arte de estos últimos años. Tengo para mí que en cada vecino de este barrio con aires de poniente hay un artista. En fin, tome todo lo anterior como una invitación para estos días que vienen, final de feria y raquíticos de actividades culturales, aunque mañana nos demos un atracón en el dedicado al patrimonio, que viene a ser como aquellos de “puertas abiertas”, que no faltaban en el programa municipal de ferias, y nos dejaban la imagen de largas colas en las puertas de monumentos que están todo el año ahí y no solo ese día. Conocía muy bien el barrio el pintor (y novelista ocasional) Zacarías González cuya casa museo está cerca. Artista que aparece en el complejo asunto de los fondos de la Obra Social que han ido rebotando de allá para acá en una galería de procesos de fusión traumáticos. Fondos que, ahora, se citan en una sentencia judicial difícil de entender y digerir, de paso que vuelve a recordarnos el doloroso trance de la pérdida de Caja Duero por parte de todos los salmantinos. Me pregunto qué pensaría González de esta iniciativa artística, aunque creo que le gustaría, la apoyaría y quién sabe si no estaría en el ajo.

Son tiempos de resistencia, de esos que, como dice Pelayo, o sea el actor José Antonio Sayagués, en su galería de dichos en “Amar es para siempre”: no hay que dar un paso atrás ni para tomar carrerilla. Y también porque está ahí el directorio sanitario regional con el mazo preparado.