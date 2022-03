ESTA semana la prensa coronaria se ha puesto las botas a costa de Victoria Federica de Marichalar, la nieta influencer del Emérito, cuyo vecindario de oligarcas rusos aumenta. Vic daba una exclusiva a “Elle” en la que sacaba partido a su estilizado cuello y sus larguísimas piernas, de paso que citaba a su abuelo, su persona favorita y fuente de inspiración. Esperamos que no sea de inspiración fiscal. Este elogio coincidió en el tiempo con la acción heroica de la periodista rusa Marina Ovsyannikova que se coló en la tele putinesca con un “No a la guerra” grande y hermoso. Esta sí es que es una fuente de inspiración, como debió serlo Salamanca para Emilia Pardo Bazán, por lo que se desprende de sus palabras aquí cuando vino a visitar la ciudad, por estas fechas, y como lo es el Tormes para el alcalde, Carlos García Carbayo, que afronta el reto de integrar en la ciudad ese tramo silvestre que va desde el parque de Huerta Otea al Puente de La Salud, donde anidó la “Múcheres”, que dio nombre a una cueva, y nacieron “Huerta Otea” o el “Castigo”, espacios previos a la llegada a la pesquera de Tejares, donde nació Lázaro, y donde alzaron los marqueses de Castellanos su palacio de verano como referencia de soberanía. Como otras propiedades, cayó en manos de la Iglesia. A finales de los años ochenta del siglo pasado se instaló ahí el Centro Superior de Educación Vial –nunca lo hizo el Museo Internacional del Automóvil, previsto—previa expulsión de María Antonia de Blas Vicente, que fue trece años cocinera de los curas teatinos que se alojaron en el “modesto” edificio como marqueses, y se atrincheró en el Palacio hasta su desalojo. Una de las muchas historias que encierra ese tramo de río señalado también por una considerable crónica de sucesos.

En vísperas del Día de la Poesía recuerdo cómo el Tormes ha inspirado a nuestros poetas, desde Lope de Vega o Meléndez Valdés, a Miguel de Unamuno y Aníbal Lozano, pero no solo porque todo aquel que lo ha mirado ha querido escribir algo de él, como una forma de arrebatarle algo de su alma. Poco a poco ese Tormes silvestre se va haciendo ciudadano y más concurrido con hortelanos que van a sus huertos, que antaño estuvieron por la zona del Instituto Rodríguez Fabrés, donde estaba, por ejemplo, San Miguel de los Huertos. Huertos urbanos que supondrán un alivio en estos tiempos inciertos entre unas cosas y otras, como lo eran los días para los protagonistas de “Los Pazos de Ulloa”, de doña Emilia, representada anoche en el Liceo con dirección de nuestra Helena Pimenta. La convalecencia de una intervención de chapa y pintura me dejó sin opción a ver la obra, como me dejó sin el desfile en vivo de Fely Campo en la Mercedes Benz Fashion Week, que he visto ya decena de veces en un video que envió la propia diseñadora antes de que fuese también confinada. Fue un éxito y hay interés en firmas como Lafayette, la de las galerías, e incluso más lejos, en México. Sigue teniendo nuestra Campo como fuente de inspiración lo próximo, lo cercano, algo de lo que ahora se habla mucho por el golpe a la globalización que la guerra le está dando. Quizás algún día Fely Campo ambiente en ese nuevo Tormes uno de sus espectaculares vídeos de moda.

La poesía estuvo en el homenaje a Ucrania en el Campus, y en el recuerdo a la profesora Jacqueline Alecar, con un libro coral y global titulado “Ella es un ángel”. Tenemos poesía salmantina de proximidad en femenino, María Ángeles Pérez, Isabel Bernardo, Asunción Escribano, Charo Ruano... y en masculino, Antonio Colinas, Juan Antonio González Iglesias, Ferreira Cunquero, Raúl Vacas, González Quesada... Felicidades en tan señalado día, que abre la primavera, a todos ellos. En algún momento vieron el agua del Tormes y recibieron un estímulo, quizá también Roberto Verino, hombre de moda enamorado de Salamanca, en la que quizá haya encontrado fuente de inspiración, ciudad a la que podría aplicar su concepto “belleza serena”, que ha impreso también en su nueva colección.