La última semana, Berlín ha sido un hervidero diplomático. Francia, Croacia, Hungría y sobre todo Austria han ejercido “presiones masivas” sobre el gobierno alemán para que abra las fronteras y deje pasar a los turistas germanos hacia sus anhelados destinos al sol el ya próximo verano. Se calcula que están en juego, en conjunto, unos 150.000 millones de euros solo en esta temporada. El presidente Macron y el canciller Kurz han asediado a Merkel incluso personalmente por teléfono y la canciller alemana ha cedido finalmente a abrir completamente esas fronteras como muy tarde el 15 de junio. Según el borrador del plan que será presentado hoy por la Comisión Europea, las fronteras internas se abrirán entre países europeos con similar nivel de contagio.

Para España es una cuestión medular. El turismo extranjero alcanzó en 2018 los 82,8 millones de visitas y el sector aporta ya 191.000 millones, el 15% del PIB. Cuatro veces la aportación, por ejemplo, de todo el sector automovilístico. Por eso llama tanto la atención que el gobierno de Madrid no esté entre los que “presionan” a Merkel. Los turistas británicos, debido al alto nivel de contagio en Reino Unido, serán todavía este verano más problemáticos. Pero los alemanes, con 170.508 casos confirmados y 7.533 fallecimientos, en fase de “normalidad responsable”, están deseando que se abra la puerta para descansar de este espeluznante final de curso. Las portadas de sus grandes periódicos siguen pendientes de cómo evoluciona la adaptación de los hoteles de Mallorca. En sus telediarios intentan descifrar la intrincada evolución de las fases españolas, lo que no pocas veces termina frustrando a sus periodistas porque no hay quien las entienda. Y los miles y miles con segunda vivienda en nuestro país preguntan insistentemente cuándo se abrirá la frontera. Pero España no mueve ficha. A diferencia de otros jefes de gobierno europeos, en constante contacto telefónico con Merkel, Sánchez no asoma la cabeza. En la videoconferencia que mantuvieron los ministros de Exteriores Heiko Maas y Arancha González Laya, el pasado 24 de abril, tampoco se habló de este asunto.

El pasado fin de semana, unas 10.000 personas se manifestaron en las grandes ciudades alemanas reclamando la apertura de fronteras, mientras que España, potencialmente el principal interesado en esa apertura, sigue ausente del debate. La Comisión Europea presentará hoy una propuesta de apertura gradual que se ha organizado sin nosotros y de la que depende la supervivencia del tejido empresarial de este sector clave.