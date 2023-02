Frío. Lo normal.

El frío está en boca de todo el mundo. Las bufandas no impiden verlo y sobre todo oírlo. Lo seguirá estando esta semana. El frío no es tema de conversación, como es lo nuevo de Shakira, simplemente se cita por citar. Vaya frío. Sí. Es invierno. Y aquí acaba todo. Y además la nieve no ha dado para mucho. El frío envuelve cualquier cuento de miedo porque los fantasmas no aguantan el calor, lo que explica que el fantasma de los jeques nos siga acompañando hoy. Quizá cuando haga calor desaparezca. De momento, con su frío lenguaje administrativo, el Boletín Oficial de la Provincia despojaba de galones al concejal Fernando Castaño, al que encontré en la Plaza Mayor y me insistió que lo de los jeques es real y quieren invertir. Que así sea y suerte, le dije. ¡Qué le iba a decir! Y además hacía frío. No tanto como entre la Catedral y la Universidad de Salamanca, donde estuvieron el Palacio del Obispo y el Cuartel General de Franco –otro fantasma– con la inscripción que recuerda la “cruzada” que se dirigió desde ese lugar y que Vox quiere proteger. Quizá si hubiesen escuchado a Hilario Hernández Sánchez la conferencia sobre salmantinos en los campos de concentración se lo hubieran pensado. Fue en Béjar, donde le van a hacer un homenaje al cantautor Luis Pastor y le han dado la patada a Alejo Riñones. Se anunció mientras esperaba que nuestra Junta y nuestras Cortes se acordasen de Francisco de Vicente, abogado salmantino, clave en los orígenes del proceso estatutario de la Comunidad. Pero no. Otro aniversario será. Salamanca fue también importante en todo aquello con tres escenarios: La Salina, el Regio y Fonseca. Es historia. En Fonseca Julio Cendal llenó sus pasillos y estancias de boleros y tangos; una vez leí al tenor hablar de su juventud y afirmar que iba paso a paso, que no le gustaba correr porque le podría pasar factura Vamos, que las cosas requieren su tiempo. Como el vino y los potajes. Lo de pasar factura lo ha puesto Shakira en boca de todo el mundo, como el frío.

Esta semana hubo Gala Taurina. Muy concurrida, pese a todo. A mí me parece que la entrega de premios de la Feria queda muy lejos de ésta, pero quién soy yo. Igual que me parece que hay cierta sensación entre mis conocidos que son aficionados a que tarde o temprano nos quedaremos huérfanos de toros (y de patos), aunque creo que es el pesimismo que llevan de serie los aficionados. Me gustó el homenaje a Mario Vercher, director de la banda de música en La Glorieta, que este año se está llevando todos los reconocimientos. El lenguaje musical de los toros es original, exclusivo y a veces es lo mejor de una tarde. A nadie se le ocurriría cambiar pasodobles por zarzuela, a pesar de que eso le gustara cantar en su burladero a Eduardo Estévez, padre los “Esterra”. Hoy no se habla tanto de la feria que viene como de la Semana Santa que asoma, a la que podrán broche los hornazos. Mañana, en el Casino de Salamanca, el “hornazo de Salamanca” y el Mesón de Gonzalo recibirán el reconocimiento de la Academia de Gastronomía de Castilla y León. Será al tiempo que José Santos Torres y Manuel Fortea Luna cuentan en la Casa de las Conchas la rehabilitación de las Úrsulas, edificio en expectativa de destino y por el que deambulan los fantasmas de sus monjas y de algún venerable Fonseca. Por eso hace tanto frío en sus estancias. Y al mismo tiempo también los Quiroga actúan en el Liceo con su maestría y prestigio clásico.

No me encaja en las estancias conventuales el último desfile de Fely Campo. Brillante. Contemporáneo. Urbano. Lleno de imaginación y atrevimiento. Un desfile magistral en la Mercedes Benz Fashion con unas telas fantásticas y unas combinaciones de alta gama, al igual que los cortes y patrones. Es una de las mejores colecciones que he visto a nuestro Campo y en Madrid alucinaron con ella. A pesar de la música fría y el fondo gélido de la puesta en escena, la colección transmite un calor extraordinario. Lo tiene en Youtube por si quiere ahorrar en calefacción. Va a ser una semana fría. Lo normal.