Fondo y superficie

Tengo ciertos reparos cuando cito a Boris Vian, porque las citas suelen funcionar como estrategias retóricas de autoridad: consolidamos nuestros argumentos al remitir a un literato, a un pensador, a un científico conocido y reputado (con perdón) por su buen juicio y sus conocimientos al menos en el tema tratado. Bueno, ¿y qué problema puede acarrear una cita a Boris Vian, que fue ingeniero, novelista, dramaturgo, músico de jazz, periodista y traductor? Pues su nombre de pila, Boris, que un lector despistado puede asociar, más que al apellido del intelectual francés, a otros como Johnson, o Becker, o Godunov, o Izaguirre, o Pasternak, o Yeltsin, por dar solo algunos ejemplos reales. Observe el lector que la autoridad en la argumentación no se mantiene en muchos casos: una cita a Boris Johnson, el zote, no da lustre al razonamiento, no arrebata.

De hecho, citar a un individuo no especialmente admirable corroe y resta fuerza al propio discurso. Con una excepción. Una colega de la Universidad de Helsinki, Katja Kujanpää, recuerda que las citas dan la oportunidad al autor para establecer cierta distancia entre él y lo enunciado en la cita. ¿Para qué? Para eximirse de la responsabilidad de lo que se dice.

No es mi caso cuando recupero a Boris Vian en una de sus más conocidas apreciaciones: “Los artículos de fondo no suben jamás a la superficie”.

Exagera Vian al usar “jamás” (probablemente: no digas jamás ‘jamás’), pero acierta en lo demás. Aunque el francés olvida algo importante: es difícil que lo profundo ascienda a la superficie; menos dificultades ofrece el fenómeno contrario: es frecuente que lo superficial viaje hasta el fondo.

No dejo de apreciar, en este sentido, a los que reiteran su deseo inconfundible de atorrarnos (que nadie piense que he utilizado este verbo fijándome abusivamente en su raíz) con argumentaciones tediosas, aparentemente profundas y realmente hundidas, inútiles.

La más descriptiva anécdota en este sentido la ofreció Oriol Junqueras el día de su ingreso en el talego. Nada más llegar a su celda conoció a su compañero.

Al parecer, el político catalán no pudo ni supo contenerse y aburrió seriamente a su colega de celda para explicarle cómo lo suyo (y buena parte de su conducta secesionista) era un asunto de derechos humanos. El compañero de chabolo de Junqueras, con toda seguridad bien elegido por la autoridad penitenciaria para no dar problemas, no dudó y pidió un cambio de celda porque no se sentía capaz de aguantar tanta tabarra.