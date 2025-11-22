Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Solo un peón que sonreía

Lo que le pase a Álvaro García Ortiz le importa ya a muy pocos. Se ha abierto otra batalla que no tiene nada que ver con el juicio

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:00

Días después de tomar posesión se le preguntó al fiscal general del Estado en estas páginas por el famoso «¿de quién depende la Fiscalía?», aquel ... que lanzó Pedro Sánchez y que cerró con un «pues eso» tras recibir la respuesta que «del Gobierno». Entonces, el salmantino Álvaro García Ortiz respondía en LA GACETA algo tan sensato como que la Fiscalía es una entidad autónoma y que el nombramiento se produce por parte del Ejecutivo, pero no condiciona su acción. Incluso aseguró que el fiscal general no recibe indicaciones por parte del Gobierno.

