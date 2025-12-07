Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Guarros y mujeres

La duda es si las mujeres del PSOE volverán a salir sonrientes en la foto con Sánchez, que asume el error pero no la responsabilidad

Susana Magdaleno

Domingo, 7 de diciembre 2025, 06:00

Ahora sabemos que no se es feminista por ser socialista. Queda descartado y es una lástima. Por nosotras. El eslogan era muy bueno hasta que ... lo pronunció un tal José Luis Ábalos y lo convirtió en un hazmerreír cuando se hizo noticia lo suyo con los catálogos de prostitutas, lo de elegir mujeres como si fueran ganado.

