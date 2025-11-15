Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AL LORO

La gallina Turuleca

¿Un huevo de gallina al aire libre es mejor? ¿El bienestar de la gallina es mayor al aire libre? Lo de la gripe aviar es otro golpe a lo «woke»

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Sábado, 15 de noviembre 2025, 06:01

Comenta

Nunca se ha hablado tanto de gallinas y de gripe aviar en este país como ahora. Ni en 2022. Cuando lo de esa rara y ... preocupante mutación de gripe aviar confirmada en una granja de visones de Galicia. En 2022 hubo 149 focos en aves silvestres y 37 en domésticas. Ahora aumentan cada día los casos en silvestres, están en torno al centenar, pero los de corral llevan desde el 20 de octubre en 14. Se toca madera. Y con esto, nunca se ha hablado más de gallinas que ahora. Será por prevención, que no está mal. Será también porque los huevos están a este precio y si afecta a más granjas será más fácil que suban. Aunque el ministro dice que no, que en España hay muchas gallinas y bastantes más huevos de los que se consumen. Le falta explicar cómo si es así, están entonces tan caros. Y cómo cada vez más.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desaparecen los avisos del río Águeda en Ciudad Rodrigo y del Tormes en Puente del Congosto tras una mañana complicada
  2. 2 Así ha amanecido Puente del Congosto después de que el Tormes haya llegado a estar en aviso rojo
  3. 3 El ataque mortal de tres perros a una anciana en Valdehijaderos se juzga este viernes por delito leve, sin pena de prisión
  4. 4 Salamanca, a la cabeza de España en la subida del coste de la vida
  5. 5 «Es muy emocionante y sorprendente ser la mejor repostera de España»
  6. 6 Candelario llama a la calma y pide extremar la precaución ante los desbordamientos
  7. 7 Retiran a los patos de La Alamedilla y los Jesuitas por culpa de la gripe aviar
  8. 8 Tres provincias, incluida Salamanca, mantienen avisos amarillos o naranjas por lluvias este sábado
  9. 9 Fin al caso Helmántico: Villares da el OK definitivo
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 14 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La gallina Turuleca