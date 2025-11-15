La gallina Turuleca

Nunca se ha hablado tanto de gallinas y de gripe aviar en este país como ahora. Ni en 2022. Cuando lo de esa rara y ... preocupante mutación de gripe aviar confirmada en una granja de visones de Galicia. En 2022 hubo 149 focos en aves silvestres y 37 en domésticas. Ahora aumentan cada día los casos en silvestres, están en torno al centenar, pero los de corral llevan desde el 20 de octubre en 14. Se toca madera. Y con esto, nunca se ha hablado más de gallinas que ahora. Será por prevención, que no está mal. Será también porque los huevos están a este precio y si afecta a más granjas será más fácil que suban. Aunque el ministro dice que no, que en España hay muchas gallinas y bastantes más huevos de los que se consumen. Le falta explicar cómo si es así, están entonces tan caros. Y cómo cada vez más.

Se encierra a todas las gallinas de España aún a riesgo de volverlas turulecas, porque la gripe aviar es una enfermedad de declaración obligatoria en el ámbito de sanidad animal y en el de la salud humana. Aunque no suelen infectar al hombre, sí existe el riesgo de que el virus aviar se transmita. Y de que evolucione.

Están encerradas las gallinas por algo así como que en el centro y el este de Europa hay muchos focos activos y llegan aves migratorias de allí. Un ave silvestre puede contaminar a una de corral sin verla, solo con sus excrementos. Y los virus aviares pueden vivir hasta 100 días en el estiércol a 4 grados. En las botas puede viajar el virus y es un problema. Se encierran las aves de corral porque la gripe aviar es mucho más difícil de controlar en el exterior. Y la clave, dicen, es que circule lo menos posible. También porque, por ejemplo, los cerdos pueden infectarse con gripe humana y aviar y eso preocupa, porque además es un animal que puede carroñear aves silvestres. En el Programa de Vigilancia de la Influenza Aviar en España de 2025 se establece vigilancia pasiva de esta enfermedad en cerdos domésticos, vacas de leche o visones, además de en fauna, en lobos y zorros. Que circule lo menos posible porque se han dado casos de muerte de miles de aves de corral en una noche por el virus. No se propaga por el aire, pero sí por el contacto entre aves. No se contagia por comer huevos o carnes cocinados. Son mensajes que desde el pasado lunes nos bombardean por la que se ha liado con la gripe aviar. Que preocupa mucho, claro, pero sorprende que ahora sí y otros años, no.

¿Y por qué puede ser otro golpe a lo «woke»? Ahora que se habla menos de lo vegano, que se comen más hamburguesas... Porque la Unión Europea ha fomentado durante los últimos años la cría en el exterior de aves de corral. El no importa tanto qué comes sino cómo se produce. El que gran parte de los huevos del «súper» fueran ecológicos, de gallinas felices o de aves criadas en libertad. Cuando hay estudios que dicen que es mejor el huevo de una gallina que sale al exterior, y otros, que depende más del manejo y de lo que coma. Otros dicen que la gallina se libera del estrés en el campo. Pero dependerá de dónde esté, de si hay depredadores cerca o no, por ejemplo. Sí está confirmado que mantener la bioseguridad es más difícil al aire libre y supone un mayor reto para la salud.

El encierro de gallinas parece que va a reducir la producción de huevos, pero la gran mayoría de gallinas ponedoras viven siempre encerradas, que no significa que estén hacinadas. Ahora se ha abierto el debate de gallinas libres o no, precisamente por los riesgos de gripe aviar, como virus vigilado como candidato a futura pandemia. Es un golpe para la política de la Unión Europea en relación a la cría de gallinas al aire libre. Y para lo «woke». Y para los que insisten en acabar con lo que llaman «macrogranjas», ahora con la excusa de la gripe aviar. Que no haya huevos, pero sí gallinas turulecas.