Su exsanchidad

Comenta Compartir

«La Carmela». El garito de prostitución y drogas del escándalo del Tito Berni. El del «chocho volador», que qué será de ella. El del primer reparto público de prostitutas por catálogo. Que dijo Santos Cerdán que él no estuvo allí, en «La Carmela». Que con el Tito Berni, ni un café. Y luego, que salieron fotos de él de cena con el Tito Berni y otros. Y Santos, que nos lo dijo poco después muy clarito. Que esto era tan fácil como votar al PSOE, con Tito Berni, o al modelo del odio y del retroceso del PP y de la ultraderecha. Y era julio de 2022. Y coló el discurso de Santos. Ahora dice Sánchez, como nos acaba de decir, que la izquierda no es corrupta, que la izquierda no roba y ya es un «venga, hasta luego». Que España ha cambiado. Que ya no se traga a «La familia de la tele». Y Sánchez, como que no se da por enterado.

Hubo un momento único, muy valiente de Yolanda Díaz. Fue cuando se atrevió a denunciar machismo en el Congreso. Dio un paso adelante, se enfrentó a todo. Desveló entonces que un periodista le había dicho, «sin rubor», que ella estaba cada día más guapa. Mira, como que se quedó «pegada» ante esa osadía y se preguntó indignada, «pero ¿qué hago ante esto?». Y contó que se lo dijo a ella, que es, ni más ni menos, que vicepresidenta, que lo que puede ser esto con las demás. Ahora sabemos que «la Carlota se enrolla que te cagas» y que Ábalos y Koldo estaban también en duda entre «Ariatna o la colombiana nueva». Y que Yolanda ahora está callada. Que de lo de antes sólo queda que es vicepresidenta. Y dice Yolanda y dice el PSOE que su compromiso contra el machismo y por el feminismo es firme y te salta el vídeo de Ábalos de soy feminista porque soy socialista. Y es otro «venga, hasta luego».

Como lo de «son las 5 y no he comido». Que le preguntas al Chatgpt qué le hubiera dicho un político de izquierdas al político de la frase si en lugar de Sánchez, hubiera sido uno de derechas, y te orienta: te dice que le soltaría que la política no va de derechos personales, sino de garantizar derechos colectivos como el acceso a la alimentación, la vivienda o el trabajo digno. Y en esto, y con lo anterior, ves que Sánchez se ha cargado el mayor aval que tenía la izquierda, que era el de la superioridad moral sobre la derecha. Que es el emperador desnudo y que ahora quedan cuatro contados que le dicen que va vestido, que el resto silban porque es un pato cojo, aunque el uno sea él o quién sabe si Zapatero. Porque ahora hay que actualizar cada día el croquis de corruptos, porque nos perdemos. Porque el telediario se ha convertido en la serie imperdible del día. Porque ahora sólo lees lo de Sánchez dimisión y da igual el medio. Que ahora mismo es un apestado y para todos. Que da hasta pena escuchar cómo tratan sus socios al que es presidente de España y que parece un mal sueño que lo sea. Que sólo le queda no salir de Moncloa porque antes le abucheaban y ahora, además, le puede sorprender en la calle otra grabación comprometida. Y esto es un sálvase quién pueda y pacta con el fiscal Aldama, pero también Ábalos, y a ver Koldo y Cerdán. Y el lunes, más, que el marrón no se lo quiere comer ninguno y estos no se andan con bobadas.

Que esto es un bochorno que no puede ser real. Que Sánchez ha convertido España en Cámara Café, y ha conseguido que nada de Torrente 6 nos pueda impresionar. Que el Sánchez feminista, progresista y reformista se ha convertido en Don Teflón. Y hay mucho cargo público que tiene que comer a las 5 o cuando se pueda, y ahora esconden los carteles de Sánchez y tapan la rosa. Que esto es dimisión, exsanchidad y pausa para la refundación del PSOE... o adiós PSOE. El juego sí se acabó.