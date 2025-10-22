Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Leña al autónomo

Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 05:30

Comenta

Por algún motivo que escapa a la lógica económica y a la decencia política, los autónomos son en España muñeco del pim pam pum y ... moneda de cambio. El anuncio y posterior desanuncio del gobierno sobre los disparatados aumentos de las cotizaciones no son sino pruebas fehacientes de la falta de seriedad con la que es tratado este colectivo, tanto por parte del gobierno como de sus propias asociaciones, que dejaron pactadas estas medidas en 2022, quién sabe a cambio de qué, y ahora fingen llevarse las manos a la cabeza. A los autónomos no les basta con sobrevivir a la incertidumbre, la competencia desleal y la burocracia kafkiana, sino que además tienen que pagar por ello, en un sistema que se niega a reconocer lo que en realidad son la mayoría de ellos: trabajadores que crean su propio puesto de trabajo, asumiendo el riesgo y la discriminación de derechos sociales plenamente consolidados en la cultura occidental como las vacaciones pagadas, la baja médica sin disminución de ingresos y el derecho a cobrar el paro. Y a nadie le importa, porque el autónomo no se declara en huelga. Leña al autónomo, que es de goma.

