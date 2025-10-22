Comenta Compartir

Por algún motivo que escapa a la lógica económica y a la decencia política, los autónomos son en España muñeco del pim pam pum y ... moneda de cambio. El anuncio y posterior desanuncio del gobierno sobre los disparatados aumentos de las cotizaciones no son sino pruebas fehacientes de la falta de seriedad con la que es tratado este colectivo, tanto por parte del gobierno como de sus propias asociaciones, que dejaron pactadas estas medidas en 2022, quién sabe a cambio de qué, y ahora fingen llevarse las manos a la cabeza. A los autónomos no les basta con sobrevivir a la incertidumbre, la competencia desleal y la burocracia kafkiana, sino que además tienen que pagar por ello, en un sistema que se niega a reconocer lo que en realidad son la mayoría de ellos: trabajadores que crean su propio puesto de trabajo, asumiendo el riesgo y la discriminación de derechos sociales plenamente consolidados en la cultura occidental como las vacaciones pagadas, la baja médica sin disminución de ingresos y el derecho a cobrar el paro. Y a nadie le importa, porque el autónomo no se declara en huelga. Leña al autónomo, que es de goma.

La reforma de 2023 lo que establece es una tabla de penalidades: un autónomo que factura 1.500 € netos paga 294 € mensuales en cotizaciones. Es decir, un 20% de sus ingresos antes de declarar IRPF, IVA o respiración. En Francia, ese mismo trabajador paga la mitad. En Reino Unido, apenas 14 € al mes si no supera los 11.500 € anuales. En Alemania, podría incluso suspender la cotización si no factura. En Alemania, de hecho, la cotización es voluntaria. El Estado alemán, consciente de que no les garantiza los mismos derechos que al resto de los trabajadores, les ofrece la posibilidad de sumarse a la contribución u organizar su seguridad social por su cuenta. El modelo español no solo es caro, es rígido. No permite ajustar la cuota si el negocio flaquea. No contempla la estacionalidad, ni los impagos, ni la volatilidad del mercado. Un freelance tecnológico en Berlín tributa el 14 % por sus primeros 10.000 €. En Barcelona, el 19 % desde el primer euro. España presume de emprendedores para exprimirlos. Y cuando se secan, los deja caer. Ya es hora de que el autónomo deje de ser el héroe invisible de esta economía y se convierta en sujeto de derechos. Porque sin ellos, no habría cafés, reformas, cultura ni innovación. Solo un país antropófago devora con tal desafuero a quienes lo sostienen. Hacienda les impone un mecanismo de extracción, como si el autónomo fuera responsable de la demografía envejecida. Mientras las multinacionales disfrutan de tipos reducidos del 15 % en sociedades, las pymes, que representan el 75 % del tejido empresarial, soportan el 37 % de la recaudación fiscal. En la UE, el promedio es del 25 %. Ahora bien, son los propios autónomos los que se lo permiten, sometidos a asociaciones que no representan sus derechos e intereses con eficacia y a gobiernos que se limitan a servirse de ellos. Autónomos, ¡indignaos! Hace falta un 15M del emprendimiento que os equipare en derechos al resto de los trabajadores.

