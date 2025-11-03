Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Me consta

Fue escuchar esa sola frase, «no me consta», y quedárseme grabada como definición misma del periodo legislativo escrita en piedra

Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Lunes, 3 de noviembre 2025, 05:30

No me quito la frase de la cabeza. Nadie que trabaje en serio dispone de cinco horas para escuchar soflamas vacías en horario laboral y ... además me había prometido no perder más tiempo analizando esta legislatura fantasma, una especie de halloween ejecutivo en el que los muertos políticos pasean sus miserias por los telediarios y en el que brujas, trasgos y monstruos bailan alrededor de la hoguera de la minoría. Pero fue escuchar esa sola frase, «no me consta», y quedárseme grabada como definición misma del periodo legislativo escrita en piedra, como el epitafio de la credibilidad perdida y la democracia desahuciada. No fue mera fórmula de defensa, no, sino el lema y estandarte de un presidente que ha hecho de la desmemoria y el truco o trato una obscena estrategia de supervivencia. Debió presentarse Ábalos en su puerta pidiendo caramelos y Sánchez quedó paralizado del susto, porque no fue capaz sino de repetir una y otra vez esas tres palabras, «no me consta», tan desmarcado de los hechos como de la responsabilidad de su cargo. A mí, en cambio, me consta. Es tan larga ya y tan pesada la retahíla de hechos constatables, que arrastra como una cadena amarrada a los tobillos del espectral presidente.

