No me quito la frase de la cabeza. Nadie que trabaje en serio dispone de cinco horas para escuchar soflamas vacías en horario laboral y ... además me había prometido no perder más tiempo analizando esta legislatura fantasma, una especie de halloween ejecutivo en el que los muertos políticos pasean sus miserias por los telediarios y en el que brujas, trasgos y monstruos bailan alrededor de la hoguera de la minoría. Pero fue escuchar esa sola frase, «no me consta», y quedárseme grabada como definición misma del periodo legislativo escrita en piedra, como el epitafio de la credibilidad perdida y la democracia desahuciada. No fue mera fórmula de defensa, no, sino el lema y estandarte de un presidente que ha hecho de la desmemoria y el truco o trato una obscena estrategia de supervivencia. Debió presentarse Ábalos en su puerta pidiendo caramelos y Sánchez quedó paralizado del susto, porque no fue capaz sino de repetir una y otra vez esas tres palabras, «no me consta», tan desmarcado de los hechos como de la responsabilidad de su cargo. A mí, en cambio, me consta. Es tan larga ya y tan pesada la retahíla de hechos constatables, que arrastra como una cadena amarrada a los tobillos del espectral presidente.

Me consta que llegó al Gobierno prometiendo convocar elecciones y que todavía no ha ganado ninguna. Me consta que garantizó que no gobernaría con Podemos ni pactaría con independentistas ni con terroristas y a los hechos me remito. Me consta que dio su palabra de que no habría indultos ni amnistía, porque eran ilegales y que con toda la ilegalidad suspendió nuestros derechos fundamentales, como los tribunales han terminado dictando. Me consta que el grado de impudicia que ha proliferado en su más directo entorno, a la espera de que los jueces hagan su trabajo, causa vómito. Me consta que la corrupción a su sombra ha alcanzado tales dimensiones que desde hoy se sienta en el banquillo el fiscal general del Estado, foto post mortem del cadáver institucional, como las que se hacían hasta hace no tanto en los pueblos a los difuntos. Me consta que se comprometió a eliminar los aforamientos y no solo siguen intactos, sino que algunos de sus colaboradores más cercanos se benefician de ellos para esquivar la justicia por comisiones millonarias durante la pandemia, contratos opacos, churris colocadas o favores cruzados entre altos cargos del PSOE. El hecho es que hay constancia. Su gobierno, sostenido por una aritmética parlamentaria frágil y volátil, ha convertido la debilidad en norma y me consta que cada votación es una negociación agónica y cada discurso una pirueta retórica para justificar lo injustificable. Y como consecuencia de esta dinámica, me consta el deterioro institucional, la erosión de la confianza ciudadana, el hartazgo creciente de escándalos que ya ni sorprenden y la vacuidad de la palabra presidencial, que no vale nada. Lo siguiente es una reelección al más puro estilo Trump. Al tiempo.

También me consta la marginación a la que el fantasmagórico presidente somete, a conciencia, a Salamanca. Me constan la falta de conexiones ferroviarias, el suplicio de los peajes, el abandono institucional y la supresión de paradas de autobús en municipios rurales. Me consta que su partido es forzado a defender estos castigos a Salamanca a escala local y a comulgar con ruedas de molino. Me consta que ha sacrificado una financiación autonómica justa, basada en criterios demográficos reales y dispersión poblacional, para responder a la extorsión de sus socios, que lo manejan con cuerdas como marioneta, bailando una danza sepulcral. Y me consta que sigue sin haber apoyo estatal a la celebración del V centenario de la Escuela de Salamanca, más allá del beneficio fiscal aprobado por el Senado. Y todas esas constancias van calando, como lluvia fina en los huesos democráticos. Cuando se tiene constancia del engaño, su «no me consta» causa vergüenza ajena. Cada constatación deja más claro el vacío de Estado en La Moncloa, donde al presidente no le consta que pasará a la historia como uno de nuestros más prescindibles gobernantes.