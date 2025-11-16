Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CHURRAS Y MERINAS

Universidad de santos

Estamos a punto de tener en España una nueva santa por huevos o, más exactamente, por las yemas de los huevos

Román Álvarez

Román Álvarez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 05:50

Comenta

Muchos son los santos relacionados con el Estudio salmantino a lo largo de su historia. Unos transitaron por sus aulas, enseñaron o aprendieron en ellas, ... mientras que otros mantuvieron una vinculación menos directa, aunque le deban a nuestra universidad una buena parte de su predicamento religioso o incluso literario. Sus aportaciones doctrinales, como recuerda Enrique Cabero en la obra coordinada por Emiliano Fernández Vallina y Antonio Heredia Soriano Los santos en la Universidad de Salamanca, han hecho de ellos «personas egregias con gran reconocimiento mundial y de amplia repercusión social». Algunos son bien conocidos y llevados a los altares, como San Juan de Sahagún, Santo Tomás de Villanueva, San Pedro de Alcántara, San Juan de Ribera, Santo Toribio de Mogrovejo o Santa Teresa de Jesús (la primera Doctora Honoris Causa del Estudio salmantino). Otros no alcanzaron la canonización, pero su estela ha brillado con luz propia a lo largo de los siglos, así, por ejemplo, Fray Luis de León; hubo quienes se quedaron en el escalafón de simples beatos, no por ello menos excelsos en sabiduría, como José Polo Benito; y no faltaron quienes, ajenos a los oropeles de los altares con hornacina propia, honraron con su biografía el nombre de Salamanca; tal es el caso de Juan González Arintero, quien acompañó a Unamuno en alguna de las inquietudes religiosas más íntimas de nuestro perpetuo rector.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mítico Henry Méndez aparece por sorpresa en una boda en Salamanca
  2. 2 El Euromillones deja un premio de un millón en un pueblo de Castilla y León
  3. 3 Un hombre trasladado al Hospital tras inhalar humo en un incendio en una vivienda en Santiz
  4. 4 Una experiencia única: el peculiar tesoro escondido en Salamanca ideal para visitar con la llegada de las lluvias
  5. 5 Un Black Friday con días sin IVA y rebajas del 70%
  6. 6 Así es el viaje audiovisual al Juicio Final en la Catedral Vieja
  7. 7 «Con las patatas hay pérdidas exageradas»
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 15 de noviembre
  9. 9 Estacionados en cualquier sitio
  10. 10 Hotel Restaurante Cuatro Calzadas, la mejor mesa para celebrar estas fiestas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Universidad de santos