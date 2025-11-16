Universidad de santos

Comenta Compartir

Muchos son los santos relacionados con el Estudio salmantino a lo largo de su historia. Unos transitaron por sus aulas, enseñaron o aprendieron en ellas, ... mientras que otros mantuvieron una vinculación menos directa, aunque le deban a nuestra universidad una buena parte de su predicamento religioso o incluso literario. Sus aportaciones doctrinales, como recuerda Enrique Cabero en la obra coordinada por Emiliano Fernández Vallina y Antonio Heredia Soriano Los santos en la Universidad de Salamanca, han hecho de ellos «personas egregias con gran reconocimiento mundial y de amplia repercusión social». Algunos son bien conocidos y llevados a los altares, como San Juan de Sahagún, Santo Tomás de Villanueva, San Pedro de Alcántara, San Juan de Ribera, Santo Toribio de Mogrovejo o Santa Teresa de Jesús (la primera Doctora Honoris Causa del Estudio salmantino). Otros no alcanzaron la canonización, pero su estela ha brillado con luz propia a lo largo de los siglos, así, por ejemplo, Fray Luis de León; hubo quienes se quedaron en el escalafón de simples beatos, no por ello menos excelsos en sabiduría, como José Polo Benito; y no faltaron quienes, ajenos a los oropeles de los altares con hornacina propia, honraron con su biografía el nombre de Salamanca; tal es el caso de Juan González Arintero, quien acompañó a Unamuno en alguna de las inquietudes religiosas más íntimas de nuestro perpetuo rector.

Ahora a punto estamos de tener en España una nueva santa por huevos, o, más exactamente, por las yemas de los huevos. Se trata de la cantante Rosalía, cuya última producción musical, denominada Lux, ha sido avispadamente adoptada para exaltar las bondades corporales —y por qué no, espirituales— de esos míticos/místicos dulces que una empresa abulense elabora y expende con gran éxito en la amurallada ciudad desde hace varias generaciones. Empresa, por cierto, vinculada al grupo de Empresas Amigas ALUMNI. La mística renovada, en versión siglo XXI, de la cantante catalana permite el sutil encaje de la degustación del placer musical con el exquisito paladeo de un dulce «de luxe» en edición limitada. A mayor abundamiento, una de las anteriores canciones de Rosalía («Aunque es de noche»), en versión flamenca, recoge la letra de un bello poema de San Juan de la Cruz, el místico carmelita y confesor de la santa andariega, cuyo título completo es «Cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por fe», en el que, a modo de cadencia repetitiva, se incluye en cada estrofa el verso «aunque es de noche». En dicha poesía «la fuente que mana y corre» es el símbolo que conduce al encuentro con el amor. Así lo entendió en su día Enrique Morente, y así lo cantó también el gran intérprete de la poesía mística Amancio Prada. Será por santos. O por las yemas de Rosalía.

