Nos tocamos

Nuestra Monarquía besa y se deja besar. Veamos estos signos táctiles con mentes abiertas

Román Álvarez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 05:30

Sabido es que en las culturas meridionales las personas propenden al contacto físico en sus relaciones sociales. Aproximaciones corporales, besos, palmaditas con sobeteo lumbar, etc. ... constituyen manifestaciones espontáneas de lo que podríamos denominar nuestra «cultura táctil». Por el contrario, otros países ven con recelo esas «confianzas» y prefieren mantener distancias afectivas, a veces incluso entre los miembros de una misma familia. Estas dos posturas opuestas han dado lugar a no pocos malentendidos al tomar por exceso (o defecto) de confianza lo que para una parte es tan solo manifestación de agrado, simpatía o simple cortesía avalada por costumbres, tradiciones y modos de entender las relaciones interpersonales. Una de las consecuencias de la pandemia fue el obligado distanciamiento en previsión de posibles contagios. Durante un tiempo, en vez de los habituales besos en las presentaciones, se nos obligó a guardar distancias. Lo mismo que a la hora de darse la paz los fieles en las misas. Finalizada la pandemia, volvimos a las andadas.

