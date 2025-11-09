Nos tocamos

Comenta Compartir

Sabido es que en las culturas meridionales las personas propenden al contacto físico en sus relaciones sociales. Aproximaciones corporales, besos, palmaditas con sobeteo lumbar, etc. ... constituyen manifestaciones espontáneas de lo que podríamos denominar nuestra «cultura táctil». Por el contrario, otros países ven con recelo esas «confianzas» y prefieren mantener distancias afectivas, a veces incluso entre los miembros de una misma familia. Estas dos posturas opuestas han dado lugar a no pocos malentendidos al tomar por exceso (o defecto) de confianza lo que para una parte es tan solo manifestación de agrado, simpatía o simple cortesía avalada por costumbres, tradiciones y modos de entender las relaciones interpersonales. Una de las consecuencias de la pandemia fue el obligado distanciamiento en previsión de posibles contagios. Durante un tiempo, en vez de los habituales besos en las presentaciones, se nos obligó a guardar distancias. Lo mismo que a la hora de darse la paz los fieles en las misas. Finalizada la pandemia, volvimos a las andadas.

Estos hábitos implican valores sociales, culturales, políticos y religiosos. Por ejemplo, los extremistas hindúes llegaron a manifestar su radical oposición a que los novios se tomaran las manos y se besaran en público, algo propio de la decadente civilización occidental, según esos intérpretes ortodoxos de la norma religiosa. Y es que los cuerpos hablan. Por eso seguimos unos determinados códigos de comunicación corporal. Si el representante de un país democrático estrecha la mano del dictadorzuelo de turno, no ha de faltar quien censure ese acto de formal cordialidad. Pero si le niega el saludo, sería un insulto. Si el mismo político le estampa dos o tres besos, según la costumbre, en las mejillas a otro mandatario, el gesto podría considerarse excesivo en el caso de que el recipiendiario osculeado se situara en las antípodas políticas del primero. Causó gran escándalo en 1972 cuando Nixon en su visita a China descendió del avión con la mano extendida para darle un fuerte apretón a Chou En-lai, que esperaba a pie de escalerilla. Sin embargo, el gesto marcó el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales. En esa misma línea, Rabin (occidente) y Arafat (mundo islámico) se dieron la mano, pero no se besaron, tal y como el palestino solía hacer en sus saludos. El morreo entre Brezhnev y Honecker fue antológico en su día. En general, las figuras regias han sido intocables a lo largo de la historia. Cuando el primer Ministro australiano afablemente tocó a Isabel II en su gira por la Commonwealth, lo que para unos fue falta de respeto para otros fue señal de hospitalidad. Nuestra Monarquía besa y se deja besar. Veamos estos signos táctiles con mentes abiertas. A veces un achuchón vale más que mil palabras.

