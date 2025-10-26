¿Salir trasquilados?

Comenta Compartir

El paso del rebaño de ovejas por el centro de Madrid constituye un pintoresco espectáculo que de unos años a esta parte se viene repitiendo ... cada mes de octubre. Al público que se congrega para ver desfilar el ganado por la antigua cañada le sorprende esa estampa tan llamativa y acaso extemporánea. Tal vez esos asombrados admiradores estén contemplando sin percatarse de ello el vistoso transitar de los últimos pastores herederos de la ancestral trashumancia. No tienen por qué saber que durante varios siglos la lana de las merinas españolas cotizaba en las más prestigiosas lonjas internacionales hasta llegar a monopolizar los mercados europeos. Ni que fue una de las principales fuentes de divisas de la Corona española. Tampoco que cañadas y cordeles se extienden en España a lo largo de una superficie de 125.000 kilómetros; que sus derechos se remontan a la Edad Media y a las directrices del Honrado Concejo de la Mesta; y que aún hoy a esos caminos pecuarios los considera la legislación «inalienables, inembargables e imprescriptibles».

El milagro económico de la lana creó una riqueza de la que se beneficiaban los grandes propietarios de las cabañas ganaderas, pero también los pastores, jornaleros, esquiladores, carreteros, comerciantes en general y hasta los marineros que transportaban los vellones desde los puertos del Cantábrico hasta Flandes. Es un hecho que en la actualidad la trashumancia está en declive. Precisamente por ello diversas asociaciones tratan de reivindicar sus valores y tradiciones en un mundo en el que, a pesar de ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, los pastores trashumantes se reducen a un lejano vestigio de lo que fueron en épocas pasadas. En el siglo XVIII España contaba con casi cuatro millones de cabezas trashumantes. Hoy contemplamos impasibles cómo esos mares de merinas de antaño apenas son un lejano vestigio. La lana dejó de interesar hasta el punto de que los ganaderos apenas si logran compensar el salario de los esquiladores. Las toneladas de ese producto natural por excelencia -biológicamente inerte, sostenible, suave, transpirable, aislante, resistente a los olores, de baja reacción alérgica y alta durabilidad- se acumulan en naves y galpones. Sin embargo, en algunos países la lana, junto con la carne, representa una buena fuente de ingresos. Pensemos, por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda o Uruguay. Por fortuna, comienzan a atisbarse ligeros cambios. Por ejemplo, las fibras sintéticas ya no son tan populares. Además, desde 2021 cada 9 de abril se celebra el Día Europeo de la Lana. Y China vuelve a comprar lana española. Esperemos que con esta apertura del mercado la administración apoye al sector ovino para que pueda respirar con cierto alivio, cansados como están los ganaderos de salir siempre trasquilados.

