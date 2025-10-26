Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Salir trasquilados?

Los pastores trashumantes se reducen a un lejano vestigio de lo que fueron en épocas pasadas

Román Álvarez

Román Álvarez

Domingo, 26 de octubre 2025, 05:30

El paso del rebaño de ovejas por el centro de Madrid constituye un pintoresco espectáculo que de unos años a esta parte se viene repitiendo ... cada mes de octubre. Al público que se congrega para ver desfilar el ganado por la antigua cañada le sorprende esa estampa tan llamativa y acaso extemporánea. Tal vez esos asombrados admiradores estén contemplando sin percatarse de ello el vistoso transitar de los últimos pastores herederos de la ancestral trashumancia. No tienen por qué saber que durante varios siglos la lana de las merinas españolas cotizaba en las más prestigiosas lonjas internacionales hasta llegar a monopolizar los mercados europeos. Ni que fue una de las principales fuentes de divisas de la Corona española. Tampoco que cañadas y cordeles se extienden en España a lo largo de una superficie de 125.000 kilómetros; que sus derechos se remontan a la Edad Media y a las directrices del Honrado Concejo de la Mesta; y que aún hoy a esos caminos pecuarios los considera la legislación «inalienables, inembargables e imprescriptibles».

