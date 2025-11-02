Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

CHURRAS Y MERINAS

Flores para los muertos

El culto a los muertos, con las consiguientes ofrendas, es algo generalizado en todas las culturas

Román Álvarez

Román Álvarez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:43

Así reza la repetitiva salmodia que se escucha en los puestos florales de cualquier cementerio mexicano. Y no mexicano. Porque el culto a los muertos, ... con las consiguientes ofrendas, es algo generalizado en todas las culturas y se ha venido reflejando en los distintos rituales funerarios a través de la historia. Bien es verdad que, dado el simbolismo de las flores en los distintos escenarios geográficos, las más habituales no siempre coinciden. Por ejemplo, entre nosotros son comunes los crisantemos, que representan el luto por excelencia (muy populares también en Japón y Corea); los lirios como signo de paz para el alma del difunto; y las rosas en tanto que símbolo universal del amor.

