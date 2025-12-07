Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El amigo americano

Todavía pesa el estigma de Zapatero sentado al paso de la bandera de Estados Unidos

Román Álvarez

Román Álvarez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 05:50

Comenta

El amigo norteamericano, quiero decir; o, por más señas, estadounidense. Aunque lo de americano sea ya un término tan generalizado que todos nos entendemos, excepto ... cuando, para cabreo de Trump, aludimos al Golfo de México de toda la vida y nos negamos a adoptar el nuevo bautismo geográfico-toponímico. Nuestras relaciones con el «gran hermano americano» han experimentado muchos altibajos a lo largo de la historia. Por ejemplo, España proporcionó una valiosa ayuda a la independencia colonial, auxilio, por cierto, no sé si suficientemente agradecido, por más que Bernardo de Gálvez esté presente en placas, estatuas y retratos en diversos lugares, Capitolio incluido. Episodios como la guerra de Cuba, la felonía del hundimiento del «Maine» y la guerra posterior enfriaron las relaciones en la etapa finisecular.

