Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Adiós 'superdomingo'

Roberto Mayado

Roberto Mayado

Miércoles, 29 de octubre 2025, 05:30

Comenta

Vayan guardando las palomitas los amantes de la demoscopia y de las quinielas políticas. El PP no ha querido ejecutar el 'superdomingo' electoral que tenía ... en su agenda y ha preferido sacrificarlo por una suerte de fascículos que tendrán su primera entrega al próximo 21 de diciembre en Extremadura. Demasiado pronto y demasiado riesgo para gobiernos como el de Fernández Mañueco, que siempre ha sido más de esperar que de aventurar. Seducía, y mucho entre los populares, la idea de concentrar en un mismo día, ese superdomingo, los comicios en Castilla y León, Extremadura, Aragón y, según los más osados, también Andalucía. Era una buena fórmula para convocar en marzo una suerte de plebiscito nacional con el que retratar la actual situación política, con la supuesta debilidad de Pedro Sánchez y el también supuesto crecimiento de Feijóo, pero, en estos tiempos locos, los planes políticos tienen la extraña tendencia de terminar en la papelera, sobre todo si tienes que estar constantemente mirando de reojo a tu vecino del primero derecha, el señor Abascal, que con embarrar las redes sociales e ir de antisistema por la vida no deja de subir en las encuestas de intención de voto, especialmente entre los jóvenes, donde la izquierda ha perdido su tradicional hegemonía.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Revuelo en la plaza de los Bandos: Policía Nacional y Local se movilizan para evitar un suicidio
  2. 2 La Guardia Civil detiene en Sancti Spíritus a un hombre en busca y captura que viajaba en una furgoneta robada
  3. 3 Una mujer de 89 años operada de urgencia tras ser atacada por un perro peligroso en Pelabravo
  4. 4 El curioso caso del pueblo de Salamanca con cuatro ediles del PSOE y un alcalde del PP
  5. 5 Confirmado por el BOE: estos son los tres puentes que trae el calendario laboral para 2026
  6. 6 El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Noviembre lluvioso...»
  7. 7 Una colisión entre un coche y una moto a las afueras Vilamayor se salda con un motorista herido trasladado al Hospital
  8. 8 La emotiva historia del nuevo piano del Hospital: adquirido gracias a la herencia de un paciente agradecido
  9. 9 Detenidas dos mujeres en Salamanca y en Valladolid especializadas en hurtos mediante el modus operandi amoroso
  10. 10 Sorpresa en el pueblo con la aparición de una calabaza XXL: «No podíamos cogerla entre dos personas»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Adiós 'superdomingo'