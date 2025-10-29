Adiós 'superdomingo'

Comenta Compartir

Vayan guardando las palomitas los amantes de la demoscopia y de las quinielas políticas. El PP no ha querido ejecutar el 'superdomingo' electoral que tenía ... en su agenda y ha preferido sacrificarlo por una suerte de fascículos que tendrán su primera entrega al próximo 21 de diciembre en Extremadura. Demasiado pronto y demasiado riesgo para gobiernos como el de Fernández Mañueco, que siempre ha sido más de esperar que de aventurar. Seducía, y mucho entre los populares, la idea de concentrar en un mismo día, ese superdomingo, los comicios en Castilla y León, Extremadura, Aragón y, según los más osados, también Andalucía. Era una buena fórmula para convocar en marzo una suerte de plebiscito nacional con el que retratar la actual situación política, con la supuesta debilidad de Pedro Sánchez y el también supuesto crecimiento de Feijóo, pero, en estos tiempos locos, los planes políticos tienen la extraña tendencia de terminar en la papelera, sobre todo si tienes que estar constantemente mirando de reojo a tu vecino del primero derecha, el señor Abascal, que con embarrar las redes sociales e ir de antisistema por la vida no deja de subir en las encuestas de intención de voto, especialmente entre los jóvenes, donde la izquierda ha perdido su tradicional hegemonía.

Aquí, con los rescoldos de los incendios del verano todavía humeando, Mañueco quiere ganarle todo el tiempo posible al calendario, arañar hasta el último minuto confiando en el aterrizaje de las ayudas a los terrenos afectados y viendo cómo el que se quema, a fuego lento, es el candidato del PSOE. Carlos Martínez, lo he leído en las vallas publicitarias, quiere ser 'El alcalde de Castilla y León' sin dejar de ser alcalde de Soria, difícil encaje, máxime cuando vas avivando incendios en plazas sensibles como León, donde este fin de semana quiso banalizar con la birregionalidad de la comunidad ante Pedro Sánchez. No hay nada peor en política que una broma mal tirada. No habrá elecciones en Castilla y León el 21 de diciembre, se lo confirmó este lunes Mañueco a Rafa Latorre en La Brújula de Onda Cero. No vaya a ser que le toque el Gordo al menos esperado y a más de uno se le atragante el turrón. Mantendremos pues la fecha del 15 de marzo, un 'minidomingo' electoral en el que, eso sí, todos los tertulianos patrios realizarán una interpretación de los resultados en las Cortes autonómicas en clave nacional. Para ese día sí que habrá que preparar un gran cuenco de palomitas; y un buen vino.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión