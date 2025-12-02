Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La otra manifestación

En el país de las «paguitas» y las subidas de sueldos a funcionarios en vísperas electorales, los autónomos no reclaman nada extraño

Miguel Ángel García-Mochales

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:00

No hacía día el domingo para andar manifestándose. Frío, viento, lluvia... Pero, como dijo Feijóo en el madrileño templo de Debod, la gente está «harta». ... Y las inclemencias meteorológicas no asuntaron a las 40.000 personas que, según la Delegación del Gobierno en la capital de España, acudieron a la convocatoria del PP para protestar por la «corrupción del sanchismo». La mayoría de las 80.000 almas que, según los organizadores de la concentración -envido más, órdago...-, sabía que su movilización no iba a servir para nada, pero al menos querían que se notara el cabreo acumulado por los casos Koldo, Ábalos, Cerdán, Delcy, hermanísimo, esposísima y lo que te rondaré morena.

