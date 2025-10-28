Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Endémico acoso escolar

El bullying mina la autoestima de las víctimas hasta el punto de que una de cada cinco intenta quitarse la vida

Miguel Ángel García-Mochales

Martes, 28 de octubre 2025, 06:00

Que levante la mano quien no haya sufrido algún tipo de acoso escolar o no haya visto cómo hostigaban a un compañero de clase durante ... los años de colegio. El empollón, la «cuatro-ojos», el gordo, la fea, el amanerado, la retraída... Cualquier etiqueta servía. Me apuesto lo que quiera, querido lector, que usted puede contar alguna anécdota, si no referir algún hecho que vio en aquella época con sus propios ojos y que, hoy en día, podría ser incluso constitutivo de delito.

