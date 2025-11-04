Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El arte de dimitir

Desmontamos el bulo de que no se quiera montar un centro de migrantes en Puente Ladrillo. ¿Dimitirá alguien por negarlo?

Miguel Ángel García-Mochales

Martes, 4 de noviembre 2025, 06:00

Han tenido que pasar 370 días para que Carlos Mazón se diera cuenta de que debía dimitir como presidente de la Generalitat valenciana. Lo hizo ... ayer aduciendo que ya no podía más. Pues le ha costado. Posiblemente, junto a Pedro Sánchez, era y es la persona más odiada de esa comunidad autónoma. Se le responsabiliza, y con razón, de estar ausente el día en el que más falta hacía. Aunque viendo cómo reaccionó después de conocerse el alcance de la tragedia de la dana, y sin ser capaz de pedir que se declarara la emergencia nacional con 229 muertos entre el barro, casi era mejor que continuara desaparecido en su extensa comida con una periodista.

