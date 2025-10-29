Ni nueces ni chistorras

Ni me han llegado las nueces ni las longanizas navarras o vascas, aunque yo prefiero las chistorras, pero las mismas que procuraba Koldo a su ... jefe Ábalos cuando era el «número dos» de Sánchez para tenerlo contento. Me conformaría, incluso, con los «soles» o con las lechugas, que en el argot de los presuntos corruptos socialistas son billetes de 500, 200 o 100 euros.

Mañueco solo va a mandar unas cuantas cajas con 9 nueces, simbolizando las nueve provincias de Castilla y León, unido a uno de los mensajes de su campaña electoral, que ya utilizó hace un par de semanas cuando presentó el proyecto de Presupuestos de la Comunidad: «Somos de hacer menos ruido y producir más nueces».

La campaña electoral del PP de Castilla y León ya sorprendió el lunes en Madrid, donde un autobús rotulado recorrió las calles de la capital con un mensaje ambicioso, que es el que quiere transmitir Fernández Mañueco hasta las elecciones del mes de marzo: situar a Castilla y León entre las tres primeras comunidades autónomas mejores para vivir, para lo que está dispuesto a competir con Isabel Díaz Ayuso, una de las políticas actualmente mejor valoradas por los votantes del centro-derecha.

Es otro de los mensajes que el presidente de Castilla y León ya lanzó también durante la presentación de las cuentas, que por cierto llevan el mismo camino que las que a María Guardiola la han obligado a convocar elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre.

El PSOE y Vox están dispuestos a que su pinza haga tambalear los gobiernos, pero Mañueco ha dicho que aguanta. Los de Abascal ya intentaron hace año y medio derrocar a los populares pegando la «espantá» a lo Juan Ortega.

Mañueco no ha convocado ni tiene intención de hacerlo anticipadamente, a no ser que Pedro Sánchez dé la sorpresa y decida también disolver las Cortes Generales en vista de que va camino de su tercer mandato sin haber aprobado ni siquiera un Presupuesto, algo que para él no supone ningún problema en estos momentos, aunque antaño, cuando gobernaba Rajoy, sí lo fuera.

Sánchez ha demostrado ser un «as» en esto de hacer malabarismos políticos y nos ha descubierto que es posible gobernar hasta sin tener la mayoría en el Congreso de los Diputados para sacar adelante cualquier iniciativa o ley.

Por si suena la flauta, el «barón» castellano y leonés ha convocado a los suyos para empezar la campaña. Los reunió el lunes para ponerlos en «modo electoral». Cargos públicos de cualquier rincón de Castilla y León recibieron el encargo de ir puerta a puerta a convencer a sus paisanos para que voten por un proyecto ambicioso, que va a situar a esta tierra entre las mejores comunidades para vivir. Mañueco se disputará con Ayuso, de modo sano, el liderazgo en servicios sociales o educación, además de ofrecer algo que la presidenta madrileña no puede ofrecer: vivienda más barata y escasa contaminación.

Los militantes populares salieron de la reunión más anchos que largos y dispuestos a pelear el voto para no tener que inquietarse con la pinza entre el PSOE y Vox o con la afición de Abascal por las «espantás» a lo Juan Ortega, que tanta inseguridad generan en cualquier ámbito de la vida, incluso en el taurino.

Dicen los que estuvieron dentro de la junta directiva regional del PP que los asistentes salieron eufóricos y con la moral por las nubes después de la intervención de un presidente que no vaciló al trasladar el objetivo que persigue y que se mostró decidido y firme para conseguirlo.

Ahora solo hace falta que Mañueco nos mande las nueces, el socialista Martínez unas chistorras y los de Abascal las pinzas.