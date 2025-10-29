Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ni nueces ni chistorras

El PSOE y Vox están dispuestos a que su pinza haga tambalear los gobiernos, pero Mañueco ha dicho que aguanta

Marian Vicente

Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:00

Ni me han llegado las nueces ni las longanizas navarras o vascas, aunque yo prefiero las chistorras, pero las mismas que procuraba Koldo a su ... jefe Ábalos cuando era el «número dos» de Sánchez para tenerlo contento. Me conformaría, incluso, con los «soles» o con las lechugas, que en el argot de los presuntos corruptos socialistas son billetes de 500, 200 o 100 euros.

