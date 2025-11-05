Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Hipócritas y fariseos

El Gobierno cree que con darle una litera para dormir puede calmar su conciencia y sacar pecho de integración y solidaridad

Marian Vicente

Marian Vicente

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:00

El más que seguro centro de migrantes que el Gobierno de Pedro Sánchez abrirá en lo que ha sido la residencia de mayores San Juan ... de Sahagún, en Puente Ladrillo, ha elevado el ruido en torno a la migración una vez más. Ni el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está siendo claro con este proyecto, ni los demás partidos, incluido Vox, son capaces de alejar el debate de las papeletas electorales y del recuento en las urnas.

