Un paseo a San Carlos Borromeo

Ir al cementerio era ir a un lugar de encuentro, algo parecido a visitar a las personas que uno quiere

María Eugenia Bueno Pastor

Sábado, 1 de noviembre 2025, 05:30

Recuerdo haber visitado el cementerio desde muy pequeña y no una vez sino, durante una época de mi vida, con bastante frecuencia. En mi casa ... tuve la suerte de aprender que ir al cementerio era ir a un lugar de encuentro, algo parecido a visitar a las personas que uno quiere, aunque no las veas físicamente. Íbamos con mis padres y en la memoria tengo un largo camino, que llegar no era cosa de poco, todo lo contrario, que se tardaba mucho. Quedaba fuera de la ciudad. Ir al cementerio jamás era penoso o triste, era más bien como esa excursión andando que haces con tus padres, aunque no lleves merienda.

