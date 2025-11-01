Un paseo a San Carlos Borromeo

Recuerdo haber visitado el cementerio desde muy pequeña y no una vez sino, durante una época de mi vida, con bastante frecuencia. En mi casa ... tuve la suerte de aprender que ir al cementerio era ir a un lugar de encuentro, algo parecido a visitar a las personas que uno quiere, aunque no las veas físicamente. Íbamos con mis padres y en la memoria tengo un largo camino, que llegar no era cosa de poco, todo lo contrario, que se tardaba mucho. Quedaba fuera de la ciudad. Ir al cementerio jamás era penoso o triste, era más bien como esa excursión andando que haces con tus padres, aunque no lleves merienda.

La avenida de los Maristas me parecía inacabable, con el enorme edificio del colegio y su tapia, que a los ojos de una niña se volvía inmenso, como también lo era la mano de su padre de la que siempre iba agarrada. Pasar la Electra era como superar un obstáculo, la pequeña central eléctrica siempre me infligía ese temor que en la niñez se tiene a todo lo relacionado con la electricidad, supongo que vendría de las recomendaciones de los padres a la prudencia con todo lo eléctrico, cables, enchufes…En más de una ocasión, les aseguro, vimos chispas y oímos ese ruido especial de la corriente, que nos hacía acelerar el paso y tirar de nuestros padres para pasar el trago cuanto antes y llegar al convento de las religiosas de Cristo Sacerdote. Allí ya todo era paz. Hacíamos una parada obligatoria, para que los cuatro hermanos entrásemos a visitar a la Virgen con el Niño de piedra. Esa entrada la hacíamos solos, pues nuestros padres nos esperaban fuera para darnos esa independencia que suponía un reto para nuestra infancia.

En nuestro camino de tarde, dejábamos el estadio de fútbol de «El Calvario» a la derecha, también me parecía enorme. Con el paso del tiempo y viendo fotografías, pude comprobar que nada tenía que ver con el tamaño que luego tuvo el «Helmántico».

Pasado el estadio, el camino estaba flanqueado por árboles, huertas con sus pequeñas casitas, perros…recuerdo especialmente el terror a los perros que al oírlos nos hacía enredarnos entre las piernas de nuestros padres como si fuéramos hiedras pegadas a ellos.

A lo largo del último tramo del trayecto estaban los talleres de lápidas, mármoles,… con aquel polvo blanco que tanto nos gustaba a mi hermano y a mí y tan poco a mi madre, pues se pegaba a los zapatos como si fuera talco y solo el betún y el frotar, devolvían el brillo al calzado. Aquel ruido chillón y penetrante de las sierras cortando la piedra…

Este ojo que observa, ayer de niña, ve con exactitud la entrada principal al Campo Santo, como un premio triunfal. Cuando entrábamos, la parada obligatoria, el rezo y el respeto e incluso hoy veo a mi madre con velo o eso me parece recordar…caminar entre los cipreses, aprendiendo y repitiendo el rosario. Era mi familia, como otras muchas más que también iban. No hay pena, hay gloria y hoy… seguimos yendo en familia.